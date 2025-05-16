AI強固電腦、機構件發威 神基續創高峰目標不變

神基控股董事長黃明漢今日於法說會表示，預估2025全年營收將年增8%至12%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）董事長黃明漢今日於法說會表示，預估2025全年營收將年增8%至12%，第2季起包括強固型電腦、機構件與機電能源等多項事業體同步回溫，增強全年營收動能。其中，機構件全年成長增幅10%至18%，強固型電腦則受惠於AI新應用與美歐需求持續釋放，力拚整體營運再創新高峰。

黃明漢指出，包括旗下強固型電腦、結構件與基電能源等3大事業皆具成長潛力，未來幾季在公共事業、公務安全與礦業等應用帶動下，整體出貨將持續增溫。特別是AI強固型電腦換機潮方興未艾，美國公共事業、公安單位等需求強勁，帶動新產品放量。

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黃明漢指出，AI強固型產品方面，公司主力產品B360採用輝達（NVIDIA）獨立顯卡，訂價較傳統機型高10%，顯示AI新技術的導入之下，已成為公司未來營運的新成長契機。此外，機構件也受惠於商用筆電殼體需求回溫，加上越南廠訂單高於預期，今年成長可期，公司總營業額已連續12年上升，預期今年仍將維持向上趨勢。

雖然地緣政治與匯率波動為營運帶來不確定性，但黃明漢表示，公司已有明確因應策略。針對美國可能恢復對中關稅至36%，神基已將美國市場相關生產移回台灣，並視情況調整價格轉嫁成本。倘若對台關稅最後調升至15%、20%，則將視競爭態勢與客戶接受度，決定是否吸收部分成本，以換取營收量能與市佔率。

至於新台幣匯率波動，神基財務長謝淑娟說，今年以來新台幣升值超過10%，預估對全年營收造成約4%衝擊，惟毛利率則可望因生產成本下降而提升約3%。第1季匯兌收益達4000多萬，第2季截至5月初，雖出現小幅虧損，但在可控範圍內。

產能方面，神基因應國際政經變局與客戶去中化需求，中越產能佈局已逐漸由過去的5比比，轉為中國3成、越南6成，越南河內新產線在第1季啟用之後，預期今年貢獻將成長38%，未來將逐步提升越南比重，強化供應鏈彈性。而旗下汐止大智廠預計第3季底、第4季初產能倍增，未來會密切觀察歐美與泰國的設廠可能性，視情況彈性調整。

關於營運策略方面，公司目標維持全年費用率於16%，並透過營收成長攤提行銷與管理費用，進一步提升營業利益率。面對變動市場與不確定環境，神基將以穩健財務、清晰策略與技術優勢為基礎，力拚2025年營運再創新高，展現在全球工業與軍工電腦領域的強勁競爭力。

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