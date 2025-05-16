台企銀主辦中信造船21.25億元聯貸完成簽約

台企銀統籌主辦中信造船公司21.25億元聯合授信案，由台企銀董事長李嘉祥（左）與中信造船董事長韓碧祥（右）代表簽約。（台企銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣企銀統籌主辦中信造船股份有限公司（以下簡稱中信造船）聯合授信案，於今（16）日成功完成聯貸簽約，在各銀行大力支持下，超額認購逾158%，最後金額為21.25億元。

此次聯貸案由台企銀擔任統籌暨額度管理銀行，在銀行團踴躍參貸下，獲得合庫銀行、安泰銀行、板信銀行、上海銀行、土地銀行、高雄銀行、彰化銀行及農業金庫等8家銀行鼎力支持。

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聯貸資金將支應中信造船償還既有金融機構借款、充實中期購料及營運週轉金、辦理應收信用狀款項所需資金。

中信造船為國內主要民營造船廠，深耕船舶製造已逾50年，為國內目前少數具有承造海巡署大型巡防艦實績之造船廠。

在董事長韓碧祥帶領下，造船版圖橫跨漁船、拖船、各式海巡防艇艦、海軍艦艇、散裝貨輪、客輪、冷凍運搬船及遊艇等，為全方位專業船艦製造廠商，興建完成800餘艘新建船隻，維修改裝船舶約千餘艘次，目前已是國內民營造船業領導廠商。

展望未來，在政府國艦國造、造修合一及國防預算增加的政策利多下，中信造船將配合政府造艦計畫，積極爭取造艦及維修訂單，再加上拖船等公務船、漁船訂單及維修等收入挹注，預期未來營收及獲利有機會挑戰更大成長空間，持續提升公司經營績效及增進股東價值。

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