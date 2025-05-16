嘉泥啟動「4321」的營收目標 人之初產後護理之家進軍台中

嘉泥（1103）今天召開股東會，也改選出新的董事。（嘉泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕嘉泥（1103）今天召開股東會，嘉泥董事長張剛綸表示，嘉泥水泥、旅宿、裝卸倉儲、資產管理4大事業營收結構將朝「4321」的目標邁進，觀察旅宿成長強勁，嘉泥已啟動「人之初」產後護理台中館籌設計畫，預計於2026年開幕。

張剛綸指出，嘉泥近5年營收穩定成長，2024年營收為29.85億元，年增2.5%，創歷史新高，稅後淨利為3.2億元，每股盈餘0.48元，每股配發現金股利0.55元，為近3年最高股利水準。

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其中，去年水泥事業營收12.2億元，佔營收比重41%；旅宿服務營收8.01億元，占營收比重27%；裝卸倉儲營收6.62億元，占營收比重22%；資產管理營收3.02億元，占營收比重10%。

嘉泥將透過策略投資與營運調整，朝向「4321」營收結構目標前進，水泥營收比重佔4成、旅宿佔3成、裝卸倉儲佔2成、資產管理佔1成。

嘉泥旅宿兩大服務事業觀光旅館在2024年展現顯著成長動能，沖繩的「HOTEL COLLECTIVE」平均住房率超過8成，今年第1季住房率更突破9成，房價也逐步向上調。

張剛綸並指出，延後開發時程的沖繩豐崎飯店是正確的選擇，無論是貿易戰，還是服務業人力薪資的提升或者人力不足，都為營運帶來了很多的壓力，特別是營建成本的大幅增長，觀察沖繩遊客以家庭客居多，可能會調整為以家庭和親子客層為主的飯店。

嘉泥健康照護事業部份，以五星級飯店規格打造的「人之初產後護理之家」，自2017年營運至今已陪伴2,530個家庭、照護2,679位新生寶寶，今年也啟動「人之初」台中館籌設計畫，預計於2026年開幕，新館將進行全面升級，結合智慧科技，優化入住體驗。

水泥事業方面，嘉泥持續投入技術升級，推動倉儲效率優化與低碳水泥出貨系統建置，在兼顧碳排與營收的雙重挑戰下，維持本業穩健表現。

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