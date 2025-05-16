晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

土銀推出首宗地上權案 年限20年、權利金底價2009萬元

2025/05/16 16:10

土銀推出首宗地上權案，年限20年、權利金底價2009萬元（資料照）土銀推出首宗地上權案，年限20年、權利金底價2009萬元（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中部地上權案再添一樁！土地銀行於5月16日推出首宗設定地上權案，使用期間為20年，面積約687坪，權利金底價為新臺幣（以下同）2009萬元（約土地市價1成），地租為申報地價的10％（固定+浮動租金），地點座落於南投市精華區，預期將有利於服飾、零售業者打造大型旗艦店。

為提升資產活化效益，土銀此次釋出南投市包尾段753-4、758-35地號之地上權案，面積為2274平方公尺（約687坪），使用分區為住宅區，建蔽率60%，容積率為200%，土地呈L型，三面臨路，地點鄰近平和國小與市立圖書館，可謂南投市的精華地段，經委託專業不動產鑑價機構鑑價，其市價約2億元左右。

考量基地條件與特性，土銀參考鄰近地區之國營事業地上權案例，將權利金底價設定為市價1成，年限訂為20年，地租則設為固定租金4.5％及浮動租金5.5％（合計為申報地價的10％），未來將有望助攻當地區位商圈發展，充分發揮土地資產價值。

土銀近年全面落實資產活化，提升獲利動能，不僅以標租、設定地上權方式活化閒置資產，更運用自有土地參與都更，近年獲配分回「吉美大安花園」6戶都更宅，現已標脫3戶，持續提升資產使用效益，達到資產永續經營的目的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財