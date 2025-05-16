傳輝達台灣總部落腳北士科T17、T18 地主新壽未正面回應

外傳輝達正與新光人壽洽談，將輝達台灣總部設在北市士林科技園區T17（右上空地）、T18基地（右下空地）。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕市場傳出輝達（NVIDIA）正與新光人壽洽談位於北市士林科技園區T17、T18基地，作為輝達台灣總部。對此，新光金控和新光人壽都沒有正面回應。

新光金控14日代子公司新光人壽公告董事會決議擬處分資產，並授權董事長簽署備忘錄及處理相關事宜。與此同時，市場傳出新光人壽正與輝達商議台灣總部基地事宜，可能落腳北士科T17、T18基地。

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對此，新光金控和新光人壽都沒有正面回應，也不透露任何細節；只說明14日為公司內部盤整資產的例行性公告，而北士科T17、T18基地也正與先前提出興建的申請計畫進行中。

新光人壽北士科T17、T18基地面積達4公頃，於2021年取得地上權，新壽計畫投資逾140億元興建商辦大樓等建案計畫，其位置具有緊鄰北市市中心、捷運高速公路等交通便利、電力供應等優勢。

外傳今年農曆年前，輝達和新壽已就地上權的轉讓進行洽談，而依契約須在2027年2月前取得使用執照方可轉讓。

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