龔明鑫：前4月出口成長20％ 今年有望達5500億美元

行政院秘書長龔明鑫今（16）日在執政週年記者會指出，今年出口規模也有望刷新紀錄達到5500億美元。（記者方賓照攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院秘書長龔明鑫今（16）日在執政週年記者會指出，國際越動盪，台灣的經濟表現越好，從目前的數據統計來看，如果強化安全韌性特別條例與預算能順利推動，我國今年經濟成長率達3%以上沒問題，此外，出口規模也有望刷新紀錄達到5500億美元。

龔明鑫表示，去年我國經濟成長率為居亞洲四小龍之首，雖然說今年也有面臨到關稅的挑戰，但根據以往經驗，國際局勢越動盪不安，台灣的經濟表現就越加亮眼，包括美中貿易戰、新冠疫情時期至今，台灣的經濟表現都相當良好，但如果有特別預算的幫助的話，今年一定可以超過3%。

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龔明鑫強調，在出口部分也持續增加，去年創下歷史次高紀錄4750億美元，今年如果按照前四個月已成長20％，若是按照此速度來看，今年可望達到5500億美元以上。

此外，對於行政院經發會，龔明鑫說，經發會分為三小組，在創新經濟部分，其中兆元投資國家發展案已推動民間參與公共建設逾81案，簽約金額1116億餘元，國家融資保證已通過15案，永續發展債券已發行654億元。

至於亞洲資產管理中心，龔明鑫指出，今年完成台日跨境ETF，核准私銀15家，核准再生能源投資578億元；國家人才競爭力躍升方案則是截至今年3月已核發就業金卡1.3萬張，留用外國技術人員3.6萬人。

龔明鑫也提到，包容成長與均衡台灣兩大議題，像是協助中小微企業，擴大社宅及學費補助，先前也提到要推出婚育宅落大補貼等，以及六大區域產業及生活圈皆是政院的重點任務。

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