名師解盤》蔡明翰：多頭格局未被破壞 可逢低布局電子權值股

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

華爾街日報報導，META將會延遲推出大型語言模型，導致股價稍微呈現震盪拉回，漲多的美國科技指數，也因此稍微呈現轉弱跡象，整體美股仍維持高檔震盪整理，週五對於亞股部分，影響並不大，可以看到亞洲重要指數，大部分維持在平盤附近震盪整理，加權指數小幅開高之後，也維持在平盤之上震盪，可以看到終場上漲了113點，成交量能持續萎縮，到3400億元左右，指數維持量縮驚驚漲又持續創波段新高，目前多頭格局仍然沒有遭受到破壞。

因為美國科技指數震盪拉回，導致台灣電子族群，也呈現休息跡象，因此資金快速流向非電族群，其中看到，近期因美中貿易戰呈現休兵的90天的情況下，陸續出現搶運潮，可看到貨櫃族群近期表現相對強勢，另外金融族群因位階相對偏低，加上近期外資操作逐步轉多，出現落後補漲格局，其他包含化工、造紙原物料族群，都有強勢表現，所以近期因為資金快速健康輪動，導致電子族群休息時，非電族群轉強，市場維持正向態勢不變。

請繼續往下閱讀...

剛提到META可能推遲語言模型，導致股價轉弱，但還是要提醒投資人，整個AI需求仍延續相對強勁，尤其是近期美國4大雲端業者，在法說會都有陸續提到，今年的資本支出維持高檔，甚至陸陸續續出現上修狀況，只要美國雲端業者支出持續擴張，代表AI需求仍維持強勁，加上台北國際電腦展即將舉行，輝達黃仁勳來台灣的行程，將陸續激勵AI相關族群，認為業績面強勁，短期又有題材加持，電子族群在近期震盪拉回之後，仍有機會再度轉強。

過往經驗觀察，在台北國際電腦展開展後的一至兩週，指數有機會強勢，電子更佳表現強勢，建議投資人在近期漲多震盪拉回的時間點，量縮反而是很好的投資機會，可以持續在大型電子權值股，趁近期震盪拉回時間點，都可以分批逢低布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法