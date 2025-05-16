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台幣升值衝擊壽險 中信金估台幣升值0.1元匯損2.6億

2025/05/16 15:38

中信金今（16）日舉行法人說明會，由中信金總經理暨發言人高麗雪主持。（記者李靚慧攝）中信金今（16）日舉行法人說明會，由中信金總經理暨發言人高麗雪主持。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台幣日前劇烈升值，讓壽險業承受極大壓力，根據中信金（2891）最新的試算，若新台幣升值0.1元，將為台壽帶來2.6億元的匯損；不過，即使新台幣對美元升值至29.5元，台壽的RBC也可維持在200%以上，台壽董事會已通過將發行額度不超過300億元的次順位公司債，預期若今年底前資金到位，可讓台壽的RBC提升46個百分點。

中信金今（16）日舉行法人說明會，由中信金總經理暨發言人高麗雪、財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持，對外說明2025年第1季營運概況及經營績效。中信金2025年第1季稅前盈餘245.7億元，累計稅後盈餘為199.1億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.30%，稅後資產報酬率（ROA）為0.91%，每股稅後盈餘（EPS）為1.02元。

今年以來因美國總統川普引爆關稅戰，衝擊全球金融市場表現，高麗雪指出，在關稅戰爆發後，中信金內部曾針對3種情勢進行全球經濟成長率的分析，若依照4月初的對等關稅發展，預估將使全球經濟成長率下滑1個百分點，若各國一律收取10%關稅，影響降至0.3%，若依據不同國家可加至15%差別稅率，預期影響將提高至0.5%，因此，依照目前的情勢，未來對全球經濟成長率的影響將在0.3%至0.5%之間。

至於本月初台幣大幅升值，台壽副總經理葉柏宏指出，在升值最劇烈的5月4日至5日，台壽的RBC仍高於200%、淨值比高於3%，考量近期避險成本大幅提高，現階段並不是大幅提高避險部位的時機，而是採取原有避險部位到期反向操作的策略，待避險成本恢復合理區間後再行增加。

外傳有壽險業者因近期新台幣升值風暴，已用光外匯準備金，葉柏宏指出，台壽至第1季外匯準備金仍有140億元。

針對中信金今年的營運策略，高麗雪表示，中信金一直以來的經營政策就是「銀行比重占7成、非銀行業務占3成」，採取穩健的配置策略，未來會繼續依據這樣的比重推動業務成長。

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