美中關稅戰休兵 運價大漲近10％、美西線漲幅逾31％

〔記者王憶紅／台北報導〕美中關稅戰休兵，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大漲134.22點至1479.39點，週漲幅9.97 %，連2漲。四大主要航線中，遠東到美西漲幅達31.7%，運價站上3000美元，遠東到美東航線站上4000美元，漲幅達22%。

受惠美中關稅戰休兵，貨櫃三雄強勢走高，萬海（2615）今日開高走高，盤中攻上漲停111元後，雖然數度打開，但終場仍以漲停作收，而終場漲停委買張數高達2.1萬張，周漲幅更達28.18%。

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長榮（2603）今日以上漲15元的260.5元作收，漲幅6.11%，周漲幅23.46%；陽明（2609）上漲4.5元，以84元收盤，漲幅5.66%，周漲幅16.99%。

根據最新一期出爐的運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1154美元，較前一期下跌7美元，週跌幅 0.6%；遠東到地中海運價每TEU達2082美元，較前一期下跌7美元，週跌幅 0.33%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達3092美元，較前一期上漲744美元，漲幅31.7%；遠東到美東每FEU達4069美元，較前一期上漲734美元，漲幅22%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）與前一期上漲4美元，達434美元，漲幅0.93%。

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