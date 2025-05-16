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政府要提供有競爭力能源 焦佑倫認同童子賢的核電看法

2025/05/16 14:57

華新麗華董事長焦佑倫。（記者林菁樺攝）華新麗華董事長焦佑倫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕華新（1605）董事長焦佑倫今指出，匯率劇烈波動短期會有影響，企業需要適當匯率，關鍵是穩定，波動幅度不能太劇烈。對於全球政經變化，他認為，即使美中貿易談判出爐，關稅降低，但尚未塵埃落定，不確定因素仍多，需要幾個月時間繼續觀察，不過，理性談判是好事。

焦佑倫今主持股東會，會後接受媒體訪問，聚焦在公司展望、川普關稅、新台幣匯率與能源議題。焦佑倫表示，目前來看90天關稅戰緩期後，仍不知會發生什麼事，一切還很難說。

他強調，美國與全世界貿易的遊戲規則都重組，並沒有塵埃落定，美國跟歐洲、中國談判都很重要，現在還是一個過程，必然對世界貿易有影響，他認為，還需要幾個月時間來看，尚未塵埃落定。

焦佑倫指出，華新今年第首季營運穩定，只要下半年不要有太多意外，可維持現況，辛苦一兩年可往正向發展。以華新三大事業群與區域來看，他說，仍是電纜事業、台灣區域表現最穩健。

對於台灣18日起迎接非核家園，焦佑倫強調，關、不關核電是政府決策，但他對核電看法，與和碩董事長童子賢相同，他認為，台灣政府不能不投入核電發展，特別是人才部分，很可能被挖角，台灣的核一到核三廠關人力要妥適安排。

焦佑倫說，不論眼前做什麼決定，還是要展望未來10年，新核電也不能等人家送我們，要持續投入核電領域，技術、人才還是相對重要。

他強調，政府政策會影響產業發展，能源政策上，不能不提供有競爭力的能源，這攸關國家的競爭力，非單一企業可扭轉。焦佑倫表示，任何世代的產業發展都與能源競爭、能源戰略有關。

對於政府在離岸風電國產化政策調整，華新海纜仍維持2028年投產進度，他表示，發展每個能源都有必須解決問題，如燃氣有接收站、風電有融資等，政府並不是不支持風電或是政策要轉向，只是過程中遇到困難陸續解決，政府也是做中學、持續優化，華新對海纜事業仍具有信心。

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