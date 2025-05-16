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imec攜手美醫學研究所推出激發晶片 以間歇性干擾波刺激助活化神經

2025/05/16 14:03

imec攜手美國醫學研究所推出激發晶片，以間歇性干擾波刺激助活化神經。（imec提供）imec攜手美國醫學研究所推出激發晶片，以間歇性干擾波刺激助活化神經。（imec提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕比利時微電子研究中心（imec）宣布與美國范斯坦醫學研究所（Feinstein Institute for Medical Research），新推出一套利用間歇性干擾波刺激（i²CS）來活化神經組織的創新方法，可用來治療憂鬱症和類風溼性關節炎的迷走神經刺激的技術。

imec指出，這套詳載於《自然通訊》期刊（Nature Communications）的方法提供更精準且高能源效率的神經活化控制，減少副作用並提升刺激功效。這開啟創新慢性病療法的可能性，例如用來治療憂鬱症和類風溼性關節炎的迷走神經刺激技術。

imec表示，迷走神經是人們自律神經系統的關鍵組成部分。這些神經源自腦幹，並延伸到頸部、胸部和腹部，控制著自律神經系統的必要作用，例如心率、消化與呼吸率。

imec指出，利用迷走神經在生命器官和大腦之間建立連結的能力，臨床療法就能操控身體的自然機制來維持平衡和健康。但目前用來治療癲癇和憂鬱症等疾病的傳統迷走神經刺激（VNS）方法缺乏鎖定神經內部特定器官纖維的精準度；獲得刺激特定纖維的精準度可望實現迷走神經刺激（VNS）的新型治療目標，並減少VNS的一些不良副作用，例如頸部疼痛或聲音改變。

imec根據間歇性干擾波刺激（i²CS）開發一款特定應用積體電路（ASIC）來加強控制迷走神經的活化。置於神經周圍的環帶用來傳輸具備些微差異的正弦刺激，產生一種特殊的活化模式。

imec表示，這種模式可更局部活化和加強控制迷走神經內的特定器官纖維，大幅減少非標靶纖維的活化，進而把其他器官內的副作用降到最小。由美國范斯坦醫學研究所（Feinstein Institute for Medical Research）副教授Stavros Zanos帶領的轉譯神經生理學實驗室（Translational Neurophysiology Lab）的研究人員與imec合作，在大型動物試驗中把間歇性干擾波刺激（i²CS）用於迷走神經時確實發現這些副作用。

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