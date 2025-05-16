黃仁勳夾縫求生？輝達將在上海設研發中心 但核心設計「不進中國」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）正尋求在上海設立一座研發中心，希望藉此在中國市場保持競爭力。受到美國日益收緊的出口管制影響，輝達在中國的銷售已大幅下滑。根據2位知情人士消息，輝達執行長黃仁勳4月在上海和上海市市長龔正會面時，討論了這項計畫。目前輝達已在上海租下新的辦公空間，以容納現有員工並預留未來擴編所需空間。

英國《金融時報》報導，知情人士指出，輝達上海研發中心將專注於研究中國客戶的特定需求，以及為因應美國出口限制所需的複雜技術條件。

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不過考量到智慧財產權轉移至中國的法律敏感性，輝達仍將核心的設計與生產工作，留在中國境外地區進行。輝達表示：「我們不會將任何GPU設計圖發送至中國，進行符合出口管制的修改。」

知情人士表示，輝達在上海的團隊未來也將參與全球研發計畫，包括晶片設計認證、現有產品優化，以及針對自駕車等特定領域的應用研究。

黃仁勳也希望藉此確保輝達能延攬中國頂尖的人工智慧（AI）人才。目前輝達已在上海開出多項職缺，包括負責「引導下一世代深度學習硬體和軟體開發」的工程師，以及「開發與優化具全球競爭力的ASIC設計」等職缺。輝達目前在上海約有2000名員工，多數從事銷售和相關支援業務。

1位知情人士透露，上海市政府對此計畫表達初步支持，而輝達也正積極向美國政府爭取批准。

儘管中國市場去年僅占輝達總營收的約14%，約為170億美元，但黃仁勳預估，在未來幾年內，中國市場規模可能達到500億美元。

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