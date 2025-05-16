核三廠2號機明除役 卓榮泰：重啟程序複雜時間難估計

核三廠二號機明（17）日除役，台灣正式邁向非核家園，行政院長卓榮泰表示，重啟程序複雜，時間難估計。（記者方賓照攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕核三廠2號機明（17）日除役，台灣正式邁向非核家園，行政院長卓榮泰今天在上任週年媒體茶敘表示，依照「核子反應器設施管制法」新法，核安會須制定子法、完備程序，才能討論是否重啟、如何重啟、何時進入安全檢查程序，相關的時間難以估計，牽涉是否有足夠設備、能力更新，「都在未定之中」。

卓榮泰說明，核三廠2號機明天除役後，台灣將進入沒有核電發電的階段，根據估計，核三廠2號機停止發電後，屆時備載容量率約會降低3％，但現在夜間備載容量率仍有10％以上，日間備載容量率則為12％至15％之間，即使減掉3％，仍維持在安全範圍，但政府不會以此為滿。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰強調，總統推動二次能源轉型，政府透過發展多元綠能、深度節能、科技儲能及電網安全上，在過去一年有所進展，預計2026年綠能發電將達過去設定的20%目標，這是可以做到的工作。

立法院日前三讀修正核管法，延長核電廠運轉期限，依照新法，核安會須制定子法，規範如何檢查核三廠安全，而台灣過去曾有核電廠延役經驗，但能否完全移轉到核電廠重啟，仍須核安會專業技術認定，後續才能決定是否重啟。

卓榮泰透露，這兩天與台電、核安會有諸多討論，「到目前為止，仍無法精確算出程序要多久」，須待子法完備後才能做政策討論與決定，包括怎麼重啟、要不要重啟、何時進入安檢，但時間還難以估計，牽涉是否有足夠設備和能力來更換，這些都還在未定之中。

各界關注，台灣是否引進小型模組化反應爐（SMR），卓榮泰說，期待全球能有新核能技術，新式核能只要符合確保核安、核廢有解及社會共識等政府三大前提，政府願意投入。

他也提到，包括地熱、小水力、氫能發電，若能找到適當對象共同討論研發，都有可能。而傳統核能必須依法完備程序，政府也對新核能採取開放態度，並積極開發多元綠能，希望能確保國人、產業用電無虞。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法