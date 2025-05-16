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核三廠明除役 屏東縣長周春米：不容許倉促重啟

2025/05/16 13:41

核三廠17日將除役，縣長周春米發表看法。（記者蔡宗憲攝）核三廠17日將除役，縣長周春米發表看法。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣長周春米針對核三廠2號機將於5月17日除役、台灣正式邁入「非核家園」時代發表聲明。她強調，核電議題攸關安全與民意，應秉持「程序正當、尊重專業、確保安全」的原則，絕不允許倉促重啟或以政黨算計凌駕民意。

核三廠17日將除役。（記者蔡宗憲攝）核三廠17日將除役。（記者蔡宗憲攝）

周春米表示，雖然近期通過的《核子反應器設施管制法》修法將核電機組使用年限從40年延長至60年，但核三廠2號機無法在未經嚴謹審核下直接延役或立即重啟。她呼籲，核電政策必須以科學為本，確保公平正義，不應讓政治考量凌駕於人民福祉之上。

周春米強調，身為屏東縣長，與鄉親站在一起，堅定守護這片土地的安全與尊嚴。屏東追求乾淨能源與永續發展，拒絕政治風險與倒退決策。

周春米表示，屏東縣民長期關注核電安全議題，縣府將持續監督相關政策，確保民眾權益不受損害，並積極推動綠能轉型，為後代子孫打造安全、永續的家園。她重申，台灣邁向非核家園是重要的里程碑，屏東將以實際行動支持乾淨能源，拒絕任何罔顧安全的決策。

根據台電公告，核三廠2號機運轉執照將於114年5月17日到期，依法必須於當日24:00前完成停機。台電預計於5月17日13:00起進行降載停機操作，預估22:00完成發電機解聯，並於24:00前完成反應爐停機。

停機後，台電將立即展開核燃料退出作業，預計於5月30日前將反應爐內所有核燃料移至用過燃料池。台電也說明，停機期間可能因正常操作產生乾淨白色水蒸汽排放至廠房外，屬正常現象，民眾無須驚慌。

核三廠擁有兩部核能機組，每部機組運轉執照為40年，執照到期後必須停止運轉。核三廠1號機已於113年7月27日到期停機，2號機則將於114年5月17日除役，標誌著台灣核電時代的結束。台電表示，停機與後續作業將嚴格遵循法規與安全規範，確保過程安全無虞。

周春米指出，屏東縣作為核三廠所在地，長期承擔核電設施的潛在風險，縣民對於安全與環境議題尤為敏感。她表示，縣府將持續與中央及台電保持密切溝通，確保停機與核燃料處理過程公開透明，並要求台電提供完整資訊，保障民眾知情權。

周春米最後呼籲，中央政府應以民意為依歸，傾聽地方聲音，制定兼顧安全與永續的能源政策。她表示，屏東縣將與全台民眾共同迎接非核家園的新時代，堅持乾淨能源與環境正義，絕不妥協於任何可能危及安全的決策。屏東縣府也將持續關注核三廠除役後的環境監測與後續管理，確保這片土地的安全與潔淨，為下一代守護永續的未來。

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