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報稅旺季 澎湖海事航管科學生成為志工生力軍

2025/05/16 13:47

國立澎湖海事水產職業學校航運管理科2、3年級學生，進駐國稅局澎湖分局擔任報稅志工。（澎水提供）國立澎湖海事水產職業學校航運管理科2、3年級學生，進駐國稅局澎湖分局擔任報稅志工。（澎水提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又到了報稅熱季！國立澎湖海事水產職業學校航運管理科2、3年級學生，組成「綜合所得稅結算申報納稅服務隊」，即日起至5月22日止，於財政部南區國稅局澎湖分局提供為期6日的報稅協助服務，為前來辦理綜合所得稅結算申報的民眾，提供親切、細心且專業的協助。

今（16）日澎湖海事水產職業學校校長顏嘉禾，前往澎湖分局關心學生的服務情形與學習收穫，勉勵學生善用實習機會，展現所學、貢獻社會，分局長蘇金雀亦對學生的表現高度肯定，感謝他們在報稅高峰期投入人力支援，有效協助分流人潮、提升服務效率。

澎水航運管理科報稅志工隊，協助民眾報稅。（澎水提供）澎水航運管理科報稅志工隊，協助民眾報稅。（澎水提供）

航運管理科學生平時在校修習會計實務、稅務概論、文書處理與客戶應對等課程，具備良好的行政基礎與溝通技巧。此次參與服務的學生，將課堂知識實際應用於報稅現場，熟練操作電子申報系統、解說基本申報流程，面對民眾提問也能從容應對，展現出令人驕傲的專業態度與服務精神。

為讓學生在上場前即具備充足準備，財政部南區國稅局澎湖分局日前特別派員蒞校，舉辦「綜合所得稅結算申報納稅服務隊講習會」，詳細說明今年度申報重點、常見問題與實務操作流程，協助學生建立實務認知與應變能力。透過政府機關與學校攜手合作，不僅提升教學成效，更加深了學生對公共事務的理解與參與。

未來，澎湖海事將持續拓展產官學合作與校外實習機會，強化學生職場接軌能力，並持續以全人教育為核心，培養具備專業、熱忱與社會關懷的優秀技職人才。

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