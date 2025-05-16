華通：第二季訂單熱度不減 淡季不淡

華通第二季淡季不淡。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕HDI龍頭華通（2313）今年1至4月累計營收創同期歷史新高紀錄，公司表示，近期無畏關稅議題的干擾，第二季PCB訂單熱度不減，主要是消費性電子產品以及低軌道衛星LEO產品出貨暢旺，提升淡季的產能利用率，第二季營運可望延續首季的淡季不淡態勢。

華通在LEO低軌道衛星事業領域頻傳捷報，4月重要美系客戶發射首批低軌道衛星成功，5月重要美系客戶獲准在中東特定國家提供航空和海事服務，另外當地營運商也與衛星客戶策略夥伴簽署協議，將採用其計畫中的LEO低軌道衛星網路提供頻寬服務。

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華通泰國新廠已於第一季進入全製程生產，將再進一步拉高低軌道衛星產品的營收貢獻，優化產品結構。法人分析，全球低軌道衛星產業在需求強勁、供給吃緊狀況下，華通的高端技術以及市佔優勢，在衛星用板供應鏈領導地位難以撼動， 將有利於整體毛利率的提升。

華通表示，公司在循序漸進的產品開發下，每一階段的主力產品陸續開花結果，包括消費性電子以及衛星相關產品均打下穩固基礎，目前更積極跨足系統性產品用板，例如OAM加速卡、AI伺服器、高階交換器、CPO、光模塊等領域，未來1至3年將成為公司下一階段成長的新契機。

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