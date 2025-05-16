NOVA高雄店今開張！高市經發局：打造數位商圈新風貌

NOVA資訊廣場高雄店、今在鳳山文山特區正式開張。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕看好高雄潛力，NOVA資訊廣場高雄店、今在鳳山文山特區正式開張！高市經發局期待3C龍頭商場進駐，可打造高雄數位商圈新風貌。

經發局說明，NOVA資訊廣場有感於高雄市積極推動的產業轉型與建立友善的投資環境，特別多次南下場勘，最終選址鳳山「文山特區」，作為南部第一家旗艦店的戰略據點；業者建設期間，市府相關單位給予許多協助，促成商場開發與建設順利

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NOVA資訊廣場攜手Intel、Microsoft、Nvidia、LG、ASUS、HP、Acer等國際大廠，在鳳山建立完整的數位AI產品的體驗中心，訴求讓高雄市民零時差享受最新的各式數位商品體驗。

NOVA董事長紀宏澤表示，NOVA高雄店的開幕將增加數百名的就業機會，同時預計每年銷售超過萬台的數位相關產品，創造超過萬元的平均客單價，一起為高雄在地就業提升與消費動能共同努力。

在開幕期間5月16日起至6月22日，NOVA高雄店更展現回饋市民的誠意，推出開門千元紅包免費送、開幕1折購3C、限量商品3折起、全館滿萬送伍佰等豐富多元的好康，保證讓市民朋友輕鬆玩科技、快樂帶回家。

業者承諾未來將跟隨高市府腳步，在AI雲端新形態的銷售、商業品牌升級以及新創產業發展上，持續努力一起創新共同深耕高雄，為高雄市民帶來更多元的消費選擇。

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