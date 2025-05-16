美股反彈到頭了嗎？小摩給出明確答案

美股反彈到頭嗎？摩根大通表示，「尚未結束」，預計本季就會觸及歷史新高6144點。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股在4月初，受到川普核彈關稅衝擊，出現集體下挫，標普500一度觸及4835點，不過，隨著貿易形勢緩和，美股展開強勢反攻，截至週四（15日）反彈逾22%，市場關注此波反彈是否已到頭呢？對此，摩根大通高層直接了當表示，「尚未結束」，並強調再次回調可能性不大，預計本季就會觸及歷史新高6144點。

華爾街見聞報導，在經歷了令人印象深刻的反彈之後，投資人不禁要問，這次市場反彈是否已經結束？

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摩根大通全球市場情報主管泰勒（Andrew Tyler）的回答是：「尚未結束。」

在最新發布的報告中，Tyler表示，當前牛市的核心要素，宏觀數據具有韌性、盈利看佳，以及貿易形勢緩和等利多仍然存在，但反彈的速度使得這次上漲成為「最不受歡迎」的上漲之一，增量買盤主要來自散戶投資者和企業。

Tyler指出，雖然回調的風險正在上升，但再次回調的可能性不大，預計標普500指數本季應該會觸及歷史高點6144點。

美債殖利率上升推動投資人轉向股市

他進一步分析，有關10年期美債殖利率突破4.5%，他認為，這並不完全是負面因素。他的同事John Schlegel發現，在後疫情時代，當10年期美債殖利率創出新高時，股市需要1-2個月的時間來消化和調整。週期高點為5%，所以仍有一定上漲空間。

摩根大通進一步指出，殖利率的上升應會促使投資者轉向高品質的股票，尤其是大型科技股，同時對必需消費品和公用事業板塊構成壓力。

儘管市場大幅反彈，但機構持股情況卻顯示出不同的走向，對沖基金仍在淨賣出，槓桿率仍接近歷史低點，市場情緒低迷。

摩根大通認為，由於市場仍有大量懷疑情緒，如果這次反彈真的能持續，那麼可能會出現意想不到的情況。

7巨頭正在回歸“舊模式”

摩根大通交易部門分析師Brian Heavey指出，活躍的多頭投資者似乎配置不足，表現遜於標普500指數的上漲。隨著更廣泛的指數收復關鍵支撐位，CTA（商品交易顧問）開始成為更好的買家，股票回購增加，任何短期下跌都可能較淺，因為主動型資金將被迫重新進入更高風險的股票。

小摩期貨選擇權部門分析師Marissa Gitler指出，7巨頭正在回歸“舊模式”，即當對宏觀前景感到擔憂時，可以買入“安全”的大型科技股。

年初，資金從美國風險資產流出，主要集中在7巨頭，現在，資金回流美國風險資產，似乎正在逆轉這一趨勢並縮小差距。

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