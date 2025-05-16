黃仁勳灣流飛越東沙群島 抵台只剩最後一哩路

輝達執行長黃仁勳今日即將抵台，黃此次搭乘維斯達機身編號9H-VIK的Bombardier Global 7500灣流噴射機，截至中午12時29分已經飛越我國東沙群島上空。（圖取自Fiightradar24）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日即將抵台，黃此次搭乘維斯達（VistaJet）機身編號9H-VIK的Bombardier Global 7500灣流噴射機，截至中午12時29分已經飛越我國東沙群島上空，持續朝著台灣方向飛行。

根據全球航班即時追蹤網站「Fiightradar24」顯示，黃仁勳乘坐的維斯達（VistaJet）機身編號9H-VIK的Bombardier Global 7500灣流噴射機，目前已進入南海，並飛越東沙群島，飛行高度4萬5000呎（ft，約1萬3500公尺），飛行速度為479節（kts，時速約887公里）。

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根據海委會海巡署公開資料，從高雄小港機場飛往東沙群島，飛行時間約為70分鐘，而從台灣直飛高雄約為40分鐘。以此估算，黃仁勳可望將在下午2時30分之前抵達台北松山機場，並下榻文華東方酒店，與提前抵台的家人會面。

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