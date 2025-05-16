緯創看好下半年AI需求續旺 德州新廠明年啟用

緯創今天召開年度股東常會，董事長林憲銘（右起）、總經理林建勳看好公司營運。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）今天召開年度股東常會，董事長林憲銘會後表示，儘管地緣政治與關稅變數加劇，全球產業供應鏈持續洗牌，但2025上半年的AI伺服器出貨仍將顯著成長，下半年仍可望延續強勁動能，公司持續加碼北美布局，德州達拉斯新廠預計明年啟用，將成為高階高效能運算（HPC）產品關鍵生產據點。

林憲銘指出，今年AI伺服器領域成長力道強勁，企業AI轉型趨勢明確，即便面對美中科技禁令及潛在關稅壓力，對終端採購意願影響有限，剛性算力需求依舊存在，高階產品仍然供不應求，且以美國為主的客戶進一步重視與台灣供應鏈的長期合作關係，看好AI伺服器能夠帶動集團營運持續擴張。

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針對美國布局，緯創總經理林憲銘表示，德州達拉斯新廠為現成建築，僅需裝修即可啟用，預計12到15個月內完成，將於2025年啟動量產，不會延至2026年。公司現已確定首家客戶將使用當地產能，其他客戶則持續洽談中，並依據下游需求推動相關規劃。而中東的生意，緯創也會透過支援客戶的方式間接拓展業務版圖。

林建勳說，德州在工程人才、基礎設施、水電土地供應上都具備相對優勢，是理想的新廠設址地點。緯創達拉斯團隊早在10年前就已成立，現在的規模更超過千人，具備豐富的工程管理經驗，主要聚焦高階高效能運算產品，產線高度自動化，且設有維修服務廠，

筆電市場仍面臨關稅變數

對於傳統NB（Notebook）業務，林建勳坦言情勢相對保守，公司原本預期Windows 10終止支援與疫情後更換潮，將推動新一波換機需求，但若美方啟動加徵關稅政策，恐導致筆電售價上升10%、20%，進一步壓抑消費者更換意願。

林建勳說，雖然緯創在墨西哥已有20年布局經驗，當地也受惠美墨加協定（USMCA）協議，輸美商品具備零關稅優勢，但當地缺乏完整的供應鏈，關鍵零組件多須自亞洲進口，製造成本明顯高於亞洲，若無強烈的客戶需求或政策誘因，是否擴大墨西哥筆電產能仍需審慎評估。

地緣政治加劇 營運策略全面轉型

面對國際局勢風雲變幻，林憲銘直言，今年的關稅與地緣政治議題比以往更複雜，對企業營運帶來空前壓力，未來營運策略必須將國家安全、國際關係納入考量。傳統自由貿易的假設已難以成立，企業需調整思維，強化應變能力與策略敏捷度。

林憲銘認為，企業若能在高變動環境下展現韌性，反而可拉高競爭門檻，形成護城河。企業不能僅從經濟或貿易角度思考，更需將國際政治視為核心變數，積極推動全球布局與營運分散化。

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