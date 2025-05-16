台美關稅談判新進度 鄭麗君曝楊珍妮與美貿易代表濟州島會談

負責與美國關稅談判的副院長鄭麗君說，政委兼經貿辦總談判代表楊珍妮目前正在韓國濟州島參與APEC貿易部長會議，與美貿易代表葛里爾會談，近期將再持續展開磋商。（記者方賓照攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今日率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫及9名政委，赴行政院大禮堂舉辦上任週年媒體茶敘，負責與美國關稅談判的副院長鄭麗君說，政委兼經貿辦總談判代表楊珍妮目前正在韓國濟州島參與APEC貿易部長會議，與美貿易代表葛里爾會談，近期將再持續展開磋商，同時5月7日已向美方提出關稅相關意見書。

鄭麗君指出，美方4月9日暫緩關稅、4月11日台美首次視訊會議、4月底在華府為期兩天首輪實體談判，台灣是首批談判國，雙方溝通良好，談及經濟安全的議題，包括洗產地、投資審查等，我方表達已經強化防堵違規轉運措施，對關鍵技術有效安全管理，避免技術外流，但談判沒有觸及匯率議題。

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鄭麗君表示，楊珍妮今沒有出席茶敘，是因為正在濟州島參與APEC貿易部長會議，與美貿易代表葛里爾進行雙邊會談，楊珍妮報告昨天會談氣氛融洽，台美雙方再度肯定4月底雙方在華府實體談判，會中雙方也分享對未來台美經貿合作的期盼，近期再持續展開磋商，我方團隊持續努力為下一回合實體談判做準備工作。

鄭麗君強調，除對等關稅外，還有美國貿易擴張法232條款，我方5月7日提出意見書，表達台美雙方在半導體有高度互補關係，是最不可或缺的信賴夥伴，有助於美國實現維繫高科技領導地位目標，如美方對我加徵關稅，反而會弱化我方產業赴美佈局的能力，增加斷鏈風險，對於美方追求目標，其實也會產生不利影響過去一年深刻感受到，台灣必須壯大本體，讓台灣成為更強經濟體。

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