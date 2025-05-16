亞幣連袂走升！新台幣早盤最高見30.088元 ，逼近30元整數大關（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在美元走勢轉弱下，亞洲貨幣近期同步走強，新台幣兌美元匯率今（16）日早盤最高升抵30.088元，勁揚逾1角，創下逾1週新高，中午暫收於30.149元、升值4分，台北外匯經紀公司成交量10.2億美元。

近期亞洲匯市受到美國對等關稅談判進展影響，市場籠罩著一股美方可能對貿易逆差國施加匯率壓力的氣氛。儘管台灣央行總裁楊金龍多次強調「絕對沒有」，彭博引述相關人士指出，美國政府中唯一被授權就匯率政策表態的，是財長貝森特，而貝森特也曾多次公開表示，支持維持強勢美元的政策基調。

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然而，自川普總統上任以來，曾屢次點名人民幣、日圓貶值過度，並對聯準會施壓要求降息，使市場對其背後是否推動「弱勢美元」策略產生疑慮。

在此預期心理下，包括日圓、韓元與新台幣在內的亞洲貨幣近期接連出現「暴力升值」行情。匯銀主管指出，無論是美元高估或亞幣低估，目前亞洲貨幣無疑都面臨修正走勢。不過，台灣央行早已採取預防措施，多管齊下強力穩匯，預期不致再出現如5月初單日升值逾1元的劇烈波動。

觀察今日匯價，新台幣以30.17元開出，升值1.9分，隨後升抵30.088元高點，盤中於30.1元附近小幅整理。

其他主要亞幣方面，人民幣在岸價今早一度升破7.2元兌1美元關卡；日圓兌美元也曾觸及144兑1美元價位；韓元則在前兩日急升後，今日升勢明顯趨緩。

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