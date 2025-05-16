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快加滿油箱！下週汽油最多估漲0.4元

2025/05/16 12:02

下週國內汽油漲0.2到0.4元、柴油漲0.6到0.7元。（記者林菁樺攝）下週國內汽油漲0.2到0.4元、柴油漲0.6到0.7元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕先去加油！受國際油價上漲影響，下週國內油價喊漲，汽油預估調漲0.2到0.4元，柴油調漲0.6到0.7元。

國際油價因美中互降貿易關稅、挪威油商宣布暫停北極巴倫支海油田生產而上漲。

中油累算至5月15日的調價指標7D3B週均價為65.07美元，較上週62.26上漲2.81美元。另，本週新臺幣兌美元匯率為30.311元，較上週30.266元貶值0.045元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.7元，柴油調漲0.7元。

但中油若啟動平穩措施，汽油預估調漲0.2-0.4元、柴油調漲0.6-0.7元。若按照預估，下週國內參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.3到26.5元、95無鉛汽油每公升27.8到28元、98無鉛汽油每公升29.8到30元、超級柴油每公升25.1或25.2元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以中油全球資訊網暨經濟部網站對外公布為準。

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