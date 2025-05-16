中資承建曼谷審計大樓秒塌奪89命！泰國法院出手對這17人發逮捕令

中國中鐵十局在曼谷承建的審計大樓因地震倒塌，釀成多人不幸罹難。（美聯社資料照）





高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國建商中鐵十局泰國分公司承建的泰國曼谷審計大樓，在3月底強震中被震垮，造成至少89人死亡，最新消息指出，泰國法院已針對17人發出逮捕令。

綜合《BBC》、《CNN》等報導指出，這棟樓高30層大樓原定為國家審計署辦公大樓，但在鄰國緬甸3月28日發生規模7.7強震後倒塌。泰國當局稱，已從倒塌大樓中找到89具屍體，仍有7具下落不明。

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因這是曼谷在這次地震中唯一倒塌的建築，倒塌速度之快以及發生之突然，引發外界對這棟大樓施工品質的質疑。

根據泰國當地媒體報導，負責調查大樓倒塌原因的警方表示，泰國刑事法庭對設計公司、施工監理公司及義大利泰工程、中鐵十局泰國分公司組成的聯營企業ITD-CREC等3間公司的工程師、監督人員與承包商等共17人發布逮捕令，其中包含義大利泰工程總裁普利姆猜（Premchai Karnasuta）。

審計大樓造價21億泰銖（約新台幣19億元），由中資中鐵十局與義大利泰工程合作興建，泰國政府日前檢驗施工的鋼材樣本後，確認使用的鋼材有問題，且中鐵十局也涉嫌違法以泰國人掛名持股。

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