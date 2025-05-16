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雙鴻下半年逐季成長 水冷全年佔比達40％

2025/05/16 11:13

雙鴻今日舉辦股東會。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）雙鴻今日舉辦股東會。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申今日表示，今年AI伺服器仍是雙鴻成長主力，因輝達（NVIDIA）GB200將在6月放量、下半年有望迭代到GB300，推升雙鴻下半年營運、有望逐季提升，全年水冷營收比重有望達到40%，因ASP（平均售價）提升，也將推升獲利增長。

雙鴻今日舉辦股東會，林育申在會後受訪時表示，GB200、GB300與ASIC因瓦數都達到千瓦以上，加上能耗落差，因此AI伺服器都將使用水冷散熱，今年水冷商機不墜，在陸續放量後、下半年水冷營收比重有望上看50%，全年平均佔比40%。去年水冷佔雙鴻營收比重為12%，因獲利表現好，有望推升今年獲利表現。

不過近期美國總統川普關稅、中東議題頻出，牽動企業區域佈局。雙鴻的產能主要分布在中國、泰國，林育申指出，因中美關稅戰，客戶要求「非中」，雙鴻加速將產能移往泰國生產、且泰國第二廠區正在增建，未來中國、泰國產能比重將各佔一半，未來出貨北美的產品都將在泰國生產。

美國總統川普赴中東，市場燃起中東商機想像。林育申指出，雙鴻一定是受益者，不過目前仍以話題居多，還未正式看到商機顯現。

因客戶需求強、又轉移產能，林育申指出，泰國廠產能第四季就將滿載，今年資本支出增約5億元；美國關稅政策的變動大，等下半年政策穩定後，將考慮在墨西哥設立工廠，考量人力成本、以組裝為主，製造會在泰國，中國廠則供應中國市場。

針對新台幣匯率波動影響，林育申坦言，4、5月匯率波動對雙鴻影響很大，衝擊營收、毛利表現，不過6月後預計會趨緩，全年毛利率有望維持成長，但幅度不會如去年那麼明顯，目前匯率雖然相對穩定、但匯損難回沖，盡量透過營運平衡。

另在美中關稅戰中，中國限制稀土、錫膏等關鍵原料出口，林育申表示，近期都是花好幾倍價格買錫膏，不過因佔成本不多，影響有限，只是需花更多成本運到泰國以作生產，因國際局勢持續轉變，未來估仍是價高者得。

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