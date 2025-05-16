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遠傳徐旭東： 5G加AI雙成長引擎 今年營運要再成長

2025/05/16 11:10

遠傳今日召開股東會，董事長徐旭東說，沒有升級到5G就落伍了。（記者王憶紅攝）遠傳今日召開股東會，董事長徐旭東說，沒有升級到5G就落伍了。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信（4904）今日股東常會，董事長徐旭東表示，今年是挑戰的一年，國際局勢變動很大，大家一定要趕快去換有AI能力的電信業者，而5G不是3G、4G的延伸，而是通訊技術的一個全新層次，「如果你還停留在3G或4G，是時候升級了」。

徐旭東說，面對快速變化的國際局勢與科技發展趨勢，5G與AI將成為雙重成長引擎，遠傳會持續拓展應用領域，並提升用戶體驗。

就關稅戰的影響，遠傳總經理井琪說，遠傳是內需產業，影響很小，反倒是還是有受惠，之前大家擔心iPhone會漲價，遠傳當週銷售額比去年同期增加50％，隔週也有25％，但後續就恢復正常，未來要持續關注。

遠傳2024年合併總營收突破千億，合併EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）也創下歷史新高，稅後淨利達到近18年來的新高，每股盈餘（EPS）創下近11年新高，2024年市值成長幅度高達16%，成功站上3000億元大關。徐旭東說，未來，遠傳還要持續以AI強化競爭力，推動營收再成長。

井琪說，展望2025年，在本業方面，遠傳將在年底完成亞太用戶移轉，加速行固網整併和服務升級，同時增加節能效益，以極大化合併綜效；在新經濟方面，則將持續拓展數位生活服務版圖，深化AI布局，助力企業夥伴實現AI加值，創新結盟加大智慧資通訊四條龍的成長規模。遠傳將持續精實、轉型、再成長，挑戰新高峰。

井琪進一步指出， 遠傳積極透過策略投資、異業結盟擴大服務版圖，包含投資全台最大的虛擬貨幣交易平台「MaiCoin」、全台最大生活服務媒合平台「PRO360達人網」，拓展用戶服務場景。此外，深化佈局國際影視內容，投資台日合製電影《青春18x2》、《Dear Stranger》，開拓多元娛樂觸角，持續領航數位服務新賽道。

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