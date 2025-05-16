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面試「以貌取人」嚴重 求職網：逾6成企業因此後悔

2025/05/16 10:36

yes123求職網日前進行「職場長相歧視與資方盲聘意願調查」（業者提供）yes123求職網日前進行「職場長相歧視與資方盲聘意願調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕5月17日是陽光基金會發起的「臉部平權日」，儘管法令規定不能有「職場歧視」，但根據yes123求職網調查，7成勞工認為職場「以貌取人」嚴重，也有41%資方坦言曾以履歷照長相篩選求職者，但63%企業曾因此「後悔」。

yes123求職網日前進行「職場長相歧視與資方盲聘意願調查」，調查結果發現，受訪勞工回顧職涯，有4分之1（24.6%）的勞工認為，曾經因為「長相」遭遇過求職歧視，其中包括應徵單位「暗示（55.8%）」、或｢明示（44.2%）」長相不適任該職務。

即使可順利謀職，在上班或執行公務時，也有33.6%曾經因為「長相」遭遇過言語歧視；在可複選狀況下，主要經驗包括「被直接嘲笑、嫌棄」（65.2%）、「被取綽號、暱稱」（61.8%），以及「被批評、比較」（50.4%）、「被諷刺、挖苦」（44.5%）。

yes123求職網調查發現，從「勞方角度」觀察，高達66.2%的勞工認「職場升遷」與「長相」極具關聯性；僅有33.8%勞工認為「兩者沒有關聯」。但超過7成受訪勞工認為，觀察台灣職場文化，「以貌取人」的狀況「嚴重」。

至於資方在朝聘的過程中，是否著重外貌？此次調查顯示，40.6%的企業坦言，曾經以求職者「履歷照片的長相」，當成面試邀約與否的「篩選機制」。甚至近3成（28.8%）的公司表示，曾經在面試求職者時「以貌取人」，結果求職者錄取到職後，這些企業因此後悔過的比例，竟然也高達了63.4%。但後續的「職場升遷」，僅有近３成（26.3%）企業認為「兩者有關聯」。

若要避免「以貌取人」，企業是否願意採取不看長相「盲聘」的方式？調查顯示84.6%「願意嘗試」，「盲聘」評估的篩選條件，在可複選狀況下，依序為「解決問題能力」（80.6%）、「獨立作業能力」（78.5%）、「溝通協調能力」（75.2%），及「危機處理能力」（48.9%）、「業務開發能力」（33.5%）。

「職場長相歧視與資方盲聘意願調查」，是於2025年4月30日到5月13日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1224份，其中男性603份，女性621份，信心水準為95%，誤差值為正負2.8%。至於企業有效問卷共1,015份，信心水準為95%，誤差值為正負3.08%。

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