黃仁勳訪台再掀「仁來瘋」？《路透》提關注焦點

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台期間，所到之處皆受到如搖滾巨星般的熱情接待。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月20日至23日登場，《路透》指出，預計輝達將再度成為焦點，有關黃仁勳、人工智慧（AI）最新進展，以及美國提高關稅可能帶來的不穩定影響，都是重點關注。

《路透》報導介紹指出，台北國際電腦展將於5月20日至23日舉行，預計會有1400家參展廠商，這是美國總統川普自4月初實施對等關稅、敦促企業增加在美國的生產以來，亞洲首次大型的電腦與晶片業高層聚會，而黃仁勳去年在展場上掀起一股「仁來瘋」（Jensanity ）。

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報導指出，黃仁勳預計於週一發表主題演講，預料將宣布輝達與台灣AI伺服器企業（如鴻海與廣達）之間更多的合作夥伴關係。

上月輝達宣布將與鴻海（2317）、緯創（3231）、台積電（2330）、艾克爾（Amkor）和矽品等製造商合作，在美國亞利桑那州和德州建立生產設施，計畫未來4年在美國建造價值高達5000億美元的人工智慧（AI）伺服器。

管理顧問公司「超越摩爾」（More Than Moore）的分析師柯提斯（Ian Cutress）指出，輝達高度依賴台灣生態系統進行產品交付，其近期的布局，可能也反映出對當前政治與關稅局勢的某種回應。

柯提斯表示：「如果說去年的焦點是AI個人電腦，那今年的主軸可能會是『合作』，這股趨勢受到整體經濟情勢的推動。」

他補充說：「很明顯，輝達在產品交付方面非常依賴台灣的生態系統。近期的一些布局，可能也意在對當前的政治與關稅情勢作出某種回應。」

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