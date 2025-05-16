焦點股》其陽：揮軍Computex 股價大漲

其陽看好在AI技術高速推進下，資料中心正迎來能源使用效率與散熱相關商機。（其陽提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕佳世達旗下其陽（3564）參與集團在台北國際電腦展（Computex）的AI WOW展區，鎖定雙相直接液冷（2-Phase Direct Liquid Cooling, 2P DLC）解決方案，聚焦新一代高效能AI運算平台商機，加上營收基本面力挺，今日在買盤青睞之下股價大漲，截至上午9時52分暫報62.1元，漲幅8.95%，成交量992張。

其陽對於此次揮軍台北國際電腦展表示，在AI技術高速推進下，資料中心正面臨前所未有的能源與散熱挑戰；而在地緣政治與國際貿易戰升溫的此時，散熱解決方案可集中於在地化設計與整合，更可符合顧客對高服務效率與產地單純化的需求。

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其陽指出，公司目前躋身台灣在地的全方位2P DLC解決方案供應商，同時也繼續優化雙相浸沒式冷卻（2PIC）方案，瞄準雲端服務供應商與企業級客戶在能源效率、電力使用效率的痛點，後續將強化服務AI伺服器高度的散熱需求，展現公司在AI驅動應用中的整合實力。

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