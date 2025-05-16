華新配發現金股利0.5元 董座焦佑倫：能源是台灣經濟命脈重中之重

華新董事長焦佑倫今主持股東會。（華新提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕不鏽鋼大廠華新（1605）今天（16日）召開股東會，董事長焦佑倫表示，國際局勢動盪，政經環境有劇烈波動，華新已是跨國、跨洲企業，深受外在環境影響，去年營運處於低水平獲利，這一、兩年相對辛苦，他也特別提到，能源、政經環境是影響華新未來營運重要關鍵，台灣地區營運相對穩健，但能源發展是台灣經濟命脈重中之重。

焦佑倫指出，華新已發展為跨洲、跨國企業，在中國、歐洲、東南亞都有相當多投資，國際情勢改變對華新影響有好有壞。

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以市場來看，中國市場受到產能過剩、美中貿易影響等需求較差，東南亞目前關注印尼總統大選，對鎳礦投資影響，目前還是可維持獲利狀態；歐洲市場因德國難發揮經濟火車頭效益，加上與美國關係改變，預期歐洲擴大投資國防、基礎工業，華新在歐洲長期佈局，將有正面影響。

焦佑倫提到，台灣營運仍是最好地方，因AI、ICT產業蓬勃發展，台灣經濟還是相當不錯，是華新主要支撐。不過，焦佑倫指出，能源、國際政經趨勢對華新長期發展會有重大助力與影響。

他指出，美國總統川普特別強調，全球經濟體會有能源方面競賽，不管是哪種能源，要便宜有競爭力，對川普而言，綠電非優先選項，而是成本優先；對華新而言，「成本、環境、數量」都很重要，焦佑倫強調，處在台灣，能源發展還是台灣經濟命脈重中之重，華新業務包括風電、電網韌性、不鏽鋼業務等都需要大量又有競爭力的能源，與此息息相關。

另外，國際政經環境趨勢與演變也影響，每個國家面對國際新一輪競合都有不同想法，他個人正面看待，歐洲、東南亞、台灣都需要各自努力，加強投資，改善環境。

焦佑倫指出，華新去年表現，是這幾年相對較差，主要是受到全球需求疲弱衝擊，導致獲利降低，但還是處於低獲利水平，而經過兩年波動期，對華新業務發展仍持樂觀。

華新麗華去年度合併營收新台幣1793億元、合併營業毛利新台幣 117億元、稅後淨利為新台幣28億元、每股盈餘新台幣0.69元；今股東會通過每股配發 0.5 元現金股利，配發率達 72%。

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