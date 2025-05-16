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黃仁勳灣流噴射機進入緬甸領空 午後抵達台灣

2025/05/16 09:42

全球航班即時追蹤網站「Fiightradar24」顯示，黃仁勳搭乘的灣流噴射機已經進入緬甸領空。（圖取自Fiightradar24）全球航班即時追蹤網站「Fiightradar24」顯示，黃仁勳搭乘的灣流噴射機已經進入緬甸領空。（圖取自Fiightradar24）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（3231）重量級合作夥伴輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日即將抵台。供應鏈消息指出，黃仁勳此次搭乘維斯達（VistaJet）機身編號9H-VIK的Bombardier Global 7500灣流噴射機，截至上午9時20分已經進入緬甸領空，持續朝著台灣方向飛行。

根據全球航班即時追蹤網站「Fiightradar24」顯示，維斯達（VistaJet）機身編號9H-VIK的Bombardier Global 7500灣流噴射機約於台灣時間週五（16日）凌晨12時19分起飛，目前已經進入緬甸領空，位於該國城市仰光西北西方，飛行高度4萬5025呎（ft），飛行速度為469節（kts，時速約868.5公里）。

從「Fiightradar24」數據來看，該架灣流噴射機出發地為中東阿布達比國際機場，按照飛行速度，大約會在今天中午過後抵達台北國際航空站。供應鏈消息一出之後，台灣AI伺服器代工鏈屏息以待，包括和碩（4938）、緯創、廣達、鴻海、緯創、英業達以及品牌廠華碩（2357）等公司高層，明日都將出席黃仁勳在磚窯舉辦的供應鏈餐敘。

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