焦點股》大同：遭工程會停權3年 開盤跌停

大同昨日坦承，遭工程會停權3年。圖為策略長丁爾昆。（擷取自證交所串流平台）



〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）昨日重訊記者會公告，遭行政院公共工程委員會停權3年，因電力事業群營收有50%來自台灣公共標案，恐衝擊營運，今日大同跳空開低、直接挫至跌停價40.15元，不過隨後稍微拉起，近9時30分，大同股價下跌3.35元或7.51%、暫報41.25元，成交量已逾4.9萬張。

大同策略長丁爾昆昨日指出，接到工程會申訴審議判斷書，認定大同過往2標案有失，予以停權3年，並將刊登政府採購公報。丁稱，大同將提出行政救濟、尚不知停權起始日。

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但是，丁爾昆也坦承，電力事業群總營收有50%來自台灣公共標案金額，而大同將為此強化民營業務拓展、並大力發展海外市場與集團投資業務，目前在手訂單逾210億元，能見度至2027年，營運可持穩。

不過，昨日外資買超大同5963張、投信買超146張、自營商買超9張，三大法人合計買超6118張，近2日當沖熱度不高。

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