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美中貿易戰暫緩 小摩CEO：美國仍可能陷衰退

2025/05/16 11:14

摩根執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博）摩根執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國達成協議，同意雙方同步調降關稅後，市場普遍跟著下調美國經濟衰退的預測，不過，美國最大銀行摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）則持相對保守的看法，認為美國仍不能排除經濟衰退的可能性。

《商業內幕》報導，戴蒙指出，儘管市場波動有所緩解，而且市場對於美中貿易協定在近期取得的進展重新燃起樂觀情緒，但戴蒙認為，經濟仍有可能下滑。

在談到經濟衰退的可能性時，戴蒙表示，自己將聽從經濟學家的意見，他們認為經濟衰退的可能性為50％。如果真的出現衰退，戴蒙仍無法肯定規模會有多嚴重、會持續多久，希望美國可以避免衰退，但目前還不會排除這種可能性。

由於市場和經濟面臨揮之不去的不確定性，使得戴蒙不願排除衰退的可能。戴蒙也提到地緣政治衝突、美國不斷增加的債務負擔、利率上升和關稅等問題。戴蒙週四在巴黎舉行的小摩年度全球會議上表示，這些因素可能引發通膨並減緩經濟成長。

美中貿易協議的框架公佈後，小摩分析師在本週的報告中，將美國經濟衰退的預測從60％調降至50％以下，但風險仍高。

戴蒙指出，赤字和地緣政治等問題的不確定性仍存在，雖然政府已下調部份關稅，但其中許多削減措施，都與談判進行的90天期限有關。戴蒙表示，自己並不期望在90天內立即得到令所有人滿意的解決方案，更低的關稅，也使得投資決策更加困難。

戴蒙預估，波動性會持續下去，能夠度過現在正經歷的事情，波動性本身會下降的這個想法是錯誤的。

美中貿易協議的消息引發了華爾街的不同反應，一些預測人士謹慎上調了股票目標價，而另一些人則仍然關注關稅帶來的風險。高盛（Goldman Sachs）和巴克萊（Barclays）等少數幾家銀行已下調了未來 12 個月經濟衰退的可能性預測。

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