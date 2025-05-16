環球晶美國德州新廠開幕啟用 宣布加碼40億美元

矽晶圓大廠環球晶（6488）於美國當地時間15日盛大舉行美國德州廠開幕典禮，美國德州新廠（GWA）正式啟用。（業者提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）於美國當地時間15日盛大舉行美國德州廠開幕典禮，美國德州新廠（GWA）正式啟用，總投資金額35億美元，此為全美最新與最先進的12吋矽晶圓製造廠，董事長徐秀蘭並宣布有意加碼投資40億美元（新台幣1207億元），新增第三與第四期擴建工程，擴展GWA營運規模，以因應市場成長趨勢與響應川普政府政策。

環球晶表示，新廠開幕典禮賓客雲集，美國投資加速辦公室執行長Michael Grimes、台灣經濟部長郭智輝、美國在台協會（AIT）處長Raymond Greene、駐美代表處大使俞大㵢、謝爾曼市市長Shawn Teamann，還有來自全球的數百位客戶、供應商與合作夥伴，皆共同見證這項重要里程碑。

請繼續往下閱讀...

環球晶指出，2022年5月公司正式決定在美國設立其旗艦製造基地，並於同年12月2日在德州謝爾曼市舉行開工典禮。該項總投資金額達35億美元的設廠計畫，迄今已在德州北部創造1200個建築相關工作機會與180個長期職缺，並預計在2028年底前招募多達650名工程、技術與營運專業人員。

環球晶是全球第三大半導體矽晶圓供應商，擁有橫跨三大洲、九個國家的18個製造與營運據點。在開幕典禮上，董事長徐秀蘭並宣布，公司有意擴大其在美國的製造基地。她說：「適逢我們宣布興建GWA屆滿三週年之際，我很高興宣布，環球晶擬計畫再加碼投資40億美元，美國的總投資達到75 億美元」。

因應市場成長趨勢，加上較有利的關稅結構，將有助於在美國以具成本效益的方式擴產，環球晶有意在謝爾曼現有計畫基礎上新增第三與第四期擴建工程。環球晶作為唯一在美國本土生產先進晶圓的供應商，在美國政府與川普施政方向的持續支持下，預期這項投資將有助於確保支援各種新一代技術與創新所需的先進晶圓供應。

環球晶總經理Mark England在開幕致詞中表示，GWA將填補美國半導體供應鏈中的一大關鍵缺口，並打造更加完整與自給自足的當地半導體生態系統，使其更具韌性與前瞻性。GWA 是唯一參與美國政府「美國晶片計畫（CHIPS for AmericaProgram）」的全製程先進矽晶圓製造廠，也是美國暌違二十多年首度興建的完整矽晶圓製造產線。

環球晶表示，根據晶片計畫（CHIPS Program）—現已納入川普總統新推行的「美國投資加速計畫」—，美國商務部對環球晶的美國投資計畫共補助4.06億美元，以重建美國半導體供應鏈中的關鍵環節。

美國投資加速辦公室執行長Michael Grimes於典禮中表示，環球晶的投資是美國關鍵產業製造業回流的絕佳典範之一，川普總統及商務部長Lutnick已將半導體製造回歸美國視為核心目標。透過與環球晶的合作，他們正確保先進晶片不可或缺的關鍵材料—矽晶圓，得以在美國本土製造。環球晶目前的投資，加上宣布的新承諾，將強化美國在晶圓供應上的長期穩定性，造福未來世代。

謝爾曼市、格雷森郡與德州州政府也提供多項關鍵投資誘因，包括土地、直接補助、稅務優惠及先進製造所需基礎建設。環球晶董事長徐秀蘭表示，在整個美國，沒有比德州、格雷森郡與謝爾曼市更歡迎與支持企業發展的地方，環球晶很榮幸能成為他們精心打造「矽草原」（Silicon Prairie）藍圖中的一部分。

德州州長Greg Abbott也指出，為GWA選擇德州為基地深感驕傲，環球晶的加入，使德州既有的半導體產業生態系更加完整，也讓德州成為全美唯一擁有先進矽晶圓製造能力的州。

從建廠到投產，環球晶與數百家供應商密切合作，導入先進工程系統、技術與營運流程。GWA營運副總Wyatt Watson表示，若無在各自領域中持續創新的營建夥伴、設備製造商與材料供應商的支持，GWA將無法穩定提供客戶所期待的高品質晶圓，GWA激發整體供應鏈的最佳實力。

環球晶是全球五大先進半導體晶圓供應商之一，也是在這波供應鏈區域化趨勢中，唯一選擇在美國擴產的業者。GlobalFoundries全球供應鏈資深副總裁Ashlie Wallace也代表眾多客戶表達肯定之意，指出作為長期策略夥伴，很高興看到環球晶擴大在美國本土的矽晶圓供應能力，這些晶圓對他們所生產的關鍵半導體至關重要。

環球晶表示，GWA位於謝爾曼、佔地142英畝的新園區規劃可容納多達六期的擴建，配合今日宣布的第三、四期策略性擴產計畫，尚具備空間可進行最後兩期擴建，將可大幅提升產能，以因應晶片製造商未來10年於美國宣布逾5000億美元的新投資所帶來的需求成長。

環球晶強調，視ESG為其核心使命，全球子公司皆致力於實踐綠色製造。待GWA工廠運行至量產階段後，將以100%再生能源來製造全球最先進的矽晶圓。環球晶集團承諾，在推動下一代半導體創新的同時，持續減少環境影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法