1億用戶數灌水造假？Coinbase遭SEC盯上

SEC正在調查，全美最大的加密貨幣交易所Coinbase是否虛報用戶數量。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國最大加密貨幣交易所Coinbase證實，遭美國證券交易委員會（SEC）盯上。據報導，SEC正在調查Coinbase過去公開披露的「已驗證用戶數」是否存在誤導，1億用戶數疑似灌水造假。消息傳出後，週四（15日）Coinbase股價單日下跌逾7%。

《紐約時報》報導，SEC調查聚焦於Coinbase過去在財報與行銷資料中所聲稱的「超過1億名已驗證用戶」。該調查起於拜登政府時期，並延續至目前較支持加密產業的川普政府任內。

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據報導，該數據點出現在Coinbase 2021年的原始公開募股文件中，但該公司在2年後停止引用。

對此，Coinbase法務長格雷沃爾（Paul Grewal）指出，這是一項來自前任政府留下的調查，針對我們已於兩年半前停止揭露的指標。當時我們已完整向外界說明，該指標包含所有完成電子郵件或電話驗證者，因此可能高估實際獨立用戶數。

格雷沃爾表示，目前公司改以「月度活躍交易用戶 （Monthly Transacting Users, MTUs）」為主要揭露標準，並將持續與監管單位合作，以終結此案。

不過，同一天Coinbase披露一樁重大資安事件，指出駭客竊取部分Coinbase用戶資料，並要求高達2000萬美元（約新台幣6億元）贖金，該事件可能對公司造成最多4億美元（約新台幣120.5億元）的損失。

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