黃金暴跌後...「他」成大漲關鍵 但「1狀況」出現恐跌破3000美元

週四（15日）黃金價格上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元和美國經濟數據疲軟，同時俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）未在土耳其舉行的俄烏和談中現身，週四（15日）黃金價格反彈逾1%。但專家也警告，雖然每盎司3050至3150美元左右應該會有一定的支撐價位，但若支撐價位被跌破，「金價可能會進一步回調至2950美元的水平」。

紐約黃金期貨上漲1.2%至每盎司3226.6美元；黃金現貨價上漲1.3%，報每盎司3218.89美元，盤中曾觸及1個多月以來的低點。

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美元指數下滑 0.1%，讓以美元計價的黃金對持有外幣的買家來說相對划算。

《路透》報導，週四公布的數據顯示，美國4月的生產者價格指數（PPI）意外下跌，零售銷售成長放緩，而本週稍早公布的4月消費者物價指數（CPI）漲幅低於預期。

市場認為，聯準會（Fed）要到 9 月才會恢復降息。Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說，週四的數據為Fed降息創造更大的空間，市場預期變得更鴿派了。

葛蘭特還說：「普廷沒有出席在土耳其舉行的和平談判，降低了人們對和平協議取得進展的預期心理，這也有助於支撐金價。」

普廷派出二級談判人員參加與烏克蘭的和談，拒絕烏克蘭提出的要求，也就是由普丁親自與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）面對面談判。

礦業網站《Mining.Com》報導，新加坡華僑銀行（OCBC Bank）策略師Christopher Wong表示，黃金多頭可能會進一步平倉。他表示，雖然每盎司3050至3150美元左右應該會有一定的支撐價位，但若支撐價位被突破，「金價可能會進一步回調至2950美元的水平」。

此外分析師表示，雖然美中關稅休兵90天，但全球貿易緊張格局仍持續當中，讓投資人保守以對。

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