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黃金還能再漲！華爾街大老點破「2原因」：和通膨無關

2025/05/16 12:39

美國對沖基金大亨愛因霍恩（David Einhorn）。（彭博）美國對沖基金大亨愛因霍恩（David Einhorn）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對沖基金大亨愛因霍恩（David Einhorn）旗下的對沖基金綠光資本（Greenlight Capital），在上季因投資黃金大獲全勝，而愛因霍恩認為，黃金的漲勢還沒有結束，因為黃金的主要推動力並非通膨，而是市場對美國財政與貨幣政策的信心。不過愛因霍恩也坦言，若金價漲得過高，他會感到擔憂。

愛因霍恩接受《CNBC》採訪時說：「如果金價漲到每盎司 3500 或 3800 美元我會非常高興；但若漲到 30000 或 50000 美元，那我會非常不安。」

黃金曾在4月短暫觸及每盎司 3500 美元的高點，許多市場觀察人士將此歸因於關稅引發的通膨疑慮。黃金歷來被視為對抗通膨風險的首選避險資產，也使得今年金價已上漲約 22%。儘管近期通膨數據較為和緩、金價短線回落至1個月低點，愛因霍恩仍看好黃金後市。他指出，推動金價上漲的關鍵因素其實不只是通膨。

愛因霍恩指出：「金價表現的關鍵，不在於通膨，而是市場對政府財政政策與貨幣政策的信心。」他暗示美國政府在這兩方面都日益激進，導致預算赤字迅速擴大，而政策制定者卻普遍無動於衷。他並直言，黃金價格的強勢反映了市場對削減聯邦1.9兆美元預算赤字成效的失望。

愛因霍恩舉例說明，原本承諾將削減2兆美元聯邦支出的「政府效率部」（DOGE）至今只達成約 1500 億美元的減幅，這頂多只能支付明年國防預算的增幅，很快就會被花光。

他也批評川普政府所宣傳的關稅政策，儘管川普聲稱，此舉將為政府帶來大量收入，但愛因霍恩認為實際效果恐怕有限，估計新一輪關稅頂多可為政府帶來約 1000 億美元收入。此外，財政壓力還將因即將上路的減稅政策而進一步惡化。

愛因霍恩總結稱：「我們根本不關心赤字，兩黨幾乎已有共識：除非真正爆發危機，否則沒有人會處理赤字問題。」

若這些結構性問題持續推升金價，綠光資本的表現將可望繼續受益。該基金在 2025 年第1季的報酬率為8.2%，贏過同期的標普500指數，黃金是其投資組合中表現最亮眼的資產，單季上漲了19%之多。

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