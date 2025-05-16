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黃仁勳解開美國晶片業「緊箍咒」？1場5000億美元神祕晚宴拉開序幕

2025/05/16 09:36

川普（左）與黃仁勳（右）。（法新資料照）川普（左）與黃仁勳（右）。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳，4月初出席川普私人住所海湖莊園舉行的神秘晚宴後，輝達宣佈將在美國美國製造5000億美元（約新台幣15兆元）的AI基礎設施計畫，接著美國商務部宣布撤回宛如給美國晶片企業套上「緊箍圈」的《AI擴散規則》，隨後輝達和AMD迅速宣佈在中東地區的合作計畫。黃仁勳與川普的晚宴，令人耐人尋味。

綜合《華爾街見聞》等報導，4月初黃仁勳出席每人要價100萬美元（約新台幣3013萬元）的海湖莊園（Mar-a-Lago）晚宴後，輝達宣布將在美國製造5000億美元的AI基礎設施計畫，川普對此表示讚賞，並在社交平台上呼籲加快對輝達的出口許可。

但緊接著，輝達向美國證券交易委員會（SEC）提交了1份文件，聲明其H20晶片出口到中國等地區需要無限期的許可，輝達指出，受此影響，公司將於2026會計年度第1季（截至2025年4月27日為止）認列H20產品相關的庫存、採購承諾與相關準備金等費用，金額最高可能達55億美元（約新台幣1657億元）。

起先外界認為黃仁勳的晚宴可能並未產生預期的效果，甚至有觀點認為輝達遭遇了背叛。但在5月13日，美國商務部宣布撤回拜登政府時期簽署的《AI擴散規則》，這項決定被解讀為對美國晶片公司的重大利好，儘管表面上與輝達並無直接關聯。

《AI擴散規則》原定於5月15日生效，該規則將世界上的國家和地區劃分為三級，分別施加不同的管制措施，透過分級、配額、地區限制避免美國先進晶片流入中國，宛如給美國晶片企業套上「緊箍圈」，像在資金充沛的中東市場，輝達、AMD等很難獲得成長機會。

報導指出，「緊箍咒」一摘，效果立竿見影。《AI擴散規則》撤回後，輝達和AMD迅速宣佈在中東地區，涉及近百億美元的投資合作計畫。黃仁勳說，輝達將向沙烏地阿拉伯AI公司Humain提供先進晶片，首階段將投放1.8萬張GB300晶片，並搭配部署高效能的InfiniBand網路互聯技術。

AMD也同樣取得來自沙烏地阿拉伯的大額AI晶片訂單，宣佈與Humain敲定規模高達100億美元的合作協議，將於未來5年部署500 MW的AI硬體建設。

但與此同時，針對華為的政策也更嚴格。美商務部表示，全球範圍內使用華為晶片將違反美國出口管理條例，並列出了具體的產品型號，以此定向打擊華為。

這項調整不僅為美國晶片企業帶來了潛在的成長空間，也釋放出對中國市場的「放水」訊號。美國商務部在新聞稿中警告，允許美國AI晶片用於中國AI模型訓練存在潛在風險，並對「基礎設施即服務」（IaaS）服務商提出了更嚴格的管制指引。

在全球晶片日益競爭激烈背景下，黃仁勳的那頓晚餐，似乎為輝達與美國政府之間的關係注入新活力，也為晶片業開闢新道路，儘管外界對其成效仍存疑慮。

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