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生產線大撤離！路透曝Shein將在越南設立約26個足球場的大型倉庫

2025/05/16 12:38

2位知情人士向路透社透露，快時尚線上零售商Shein正在越南租賃1個大型倉庫（相當於約26個足球場），建立在越南首個倉庫。（彭博）2位知情人士向路透社透露，快時尚線上零售商Shein正在越南租賃1個大型倉庫（相當於約26個足球場），建立在越南首個倉庫。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕降低中美關稅衝擊，2位知情人士向路透社透露，快時尚線上零售商Shein正在越南租賃1個大型倉庫（相當於約26個足球場），建立在越南首個倉庫，此舉可能會降低其受不可預測的中美貿易緊張局勢影響的風險。

據兩位消息人士稱，Shein已同意在胡志明市附近租賃近15公頃的工業用地，用於建造倉庫。由於資訊尚未公開，兩位消息人士拒絕透露姓名。

路透報導，Shein幾乎完全依賴中國供應商為美國和其他市場生產服裝，儘管最近局勢有所緩和，但仍陷入了中美針鋒相對的貿易戰之中，並有可能顛覆全球供應鏈。

其中1位消息人士和另1位人士表示，除了大型倉庫（相當於約26個足球場）之外，Shein還一直在尋求在越南南部租用更多儲存空間，用於在出口前存放承包商的服裝和服飾。

路透社無法確定租賃倉庫中存放的產品來自哪裡。

該零售商先前曾表示計劃從土耳其和巴西採購部分產品，而 Shein 位於中國南方傳統生產基地的供應商向路透社表示，由於一些中國製造商在越南開設工廠，他們的訂單正在流失到越南。

正在尋求在倫敦上市的Shein尚未回應路透社關於倉庫空間租賃的問題。該公司先前曾否認將生產能力轉移出中國。

路透社無法獲得倉庫租賃的細節，也無法確定如果中美貿易緊張局勢進一步緩和，Shein 是否能夠修改其計劃，從而降低海外多元化的吸引力。

然而，鑑於局勢持續不穩定，分析師表示，Shein別無選擇，只能減少對中國的依賴。

電子商務供應鏈解決方案公司Growth Catalyst Group執行長兼創辦人Manish Kapoor 表示：如果不多元化，將會很危險。

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