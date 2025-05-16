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美元要崩？德銀警告：長期貶值恐無可避免！

2025/05/16 08:56

德意志銀行指出，美元長期貶值趨勢恐已成定局。（歐新社）德意志銀行指出，美元長期貶值趨勢恐已成定局。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德意志銀行最新研究報告指出，儘管近期市場波動趨緩、關稅前景有所緩和，但美元正面臨極端估值、資本重新配置與美國財政惡化等多重壓力，長期貶值趨勢恐已成定局。

綜合媒體報導，德意志銀行報告指出，美元目前的估值已達歷史極端水準。根據相對購買力平價（PPP）指標，美元已連續3年高估超過20%，這在歷史上前所未見。與此同時，美國經常帳赤字持續擴大，市場對美元高估的疑慮不斷升溫。

在資產配置方面，德銀指出美國股市估值處於歷史高點，部分指標顯示美股本益比相較全球其他市場溢價，在幾個月之前甚至高達60%。外國投資者對美股的持倉也超出歷史平均水平，顯示資本已高度集中於美國市場，當信心動搖時，美元將更易受衝擊。

另一方面，儘管美國公債仍為全球安全資產的重要組成，但這地位正面臨挑戰。德銀分析，美國雖然目前提供的安全政府債券數量遠超歐元區，達到3倍以上，但隨著德國未來可能會擴大債券發行規模，歐洲債市的吸引力預期將上升，將進一步削弱美債的主導地位。

不過，德銀同時指出，短期內美元走勢仍受多重力量牽制。資金可能從其他避險貨幣如歐元、日圓與瑞郎回流至美元資產，支撐其短線強勢；另一方面，全球風險偏好若持續回升，則有利於先前遭低估的風險貨幣，如澳幣與挪威克朗。

總體而言，德意志銀行認為，在極端估值、財政失衡與全球資本結構轉變的交織之下，美元正面臨長期貶值的壓力，未來走勢需高度關注美國國內財政與資本流動的結構性變化。

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