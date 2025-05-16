索羅斯前戰友Q1加碼台積電 出清Alphabet

索羅斯前戰友Q1加碼台積電（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金融巨鱷索羅斯前戰友、傳奇投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）旗下全球頂級家族辦公室Duquesne Family Office 15日揭露13F報告，第1季加碼台積電而AppLovin則列為新寵，至於Google母公司Alphabet持股，則遭全面清倉。

綜合媒體報導，根據週四向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F報告，Duquesne Family Office 在第1季減碼亞馬遜與特斯拉，同時新建倉AppLovin股票，並加碼台積電、Flutter、Insmed、梯瓦製藥、禮來製藥。

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此外，Duquesne也減持對美國航空類股的押注，包括出清與美國航空相關的看漲期權部位，以及減碼達美航空與聯合航空等持股。

第1季除清倉Alphabet持股外，SLM、美國鋼鐵、華納兄弟探索、Vistra也全面遭清倉。

截至第1季末，該基金前5名持股，依序是Natera、梯瓦製藥、韓國電商Coupang、Woodward、Philip Morris。

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