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巴菲特打什麼算盤？出清銀行股 建立「秘密股票部位」但不透露

2025/05/16 11:45

波克夏向SEC提出了保密請求，要求對1項或多項股票投資暫不揭露在13F報告中。（歐新社）波克夏向SEC提出了保密請求，要求對1項或多項股票投資暫不揭露在13F報告中。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神第1季大砍銀行股，根據13F文件顯示，巴菲特旗下波克夏第1季清倉花旗，減持美銀和第一資本金融公司，同時大舉買入啤酒製造商Constellation，持股直接翻倍，至於蘋果則維持不變，不過，值得留意的是，波克夏向SEC提出了保密請求，要求對1項或多項股票投資暫不揭露在13F報告中。

分析稱，如果此次新增的保密持股僅為1隻股票，其投資規模相對較小，約在10億至20億美元之間，新投資很可能屬於波克夏所稱的「商業與工業類」股票投資組合。

減持銀行股、清倉花旗

外媒報導，根據週四提交給美國證券交易委員會（SEC）的監管文件顯示，波克夏將花旗銀行所持有的1463萬9502股全面出脫；文件中還顯示，波克夏出售了4866萬56股美國銀行股票，減持比例超過7%；截至3月31日，波克夏仍持有超過6.315億股美國銀行股票，此外，波克夏也賣出了30萬股第一資本金融公司股票，減持比例約4%。

啤酒製造商持股翻倍

至於第1季波克夏買入最多則是啤酒製造商Constellation，大買了638萬4676股，持股增加超過113%，總持股數達到1200萬9000股。此外，也加倍持有了泳池設備供應商Pool 。

蘋果仍是第1大持股

蘋果仍是波克夏最大的單一持股，持有3億股，佔其整個股票投資組合約25%。

除蘋果之外，波克夏的另外幾大持股分別是美國運通、可口可樂、美銀、雪佛龍。

有保密持倉存在

值得注意的是，波克夏向SEC提出了保密請求，要求對1項或多項股票投資，暫不揭露在13-F報告中。媒體分析稱，這很可能是出於巴菲特的意願，畢竟身為波克夏股票投資組合的掌舵人，他希望在不引起市場注意、不推高股價的情況下繼續悄悄增持某些股票。

先前在巴菲特增持保險公司丘博（Chubb）股份期間，波克夏也曾提出類似的保密請求，並最終在2024年公開了該項持倉。

有媒體根據波克夏5月稍早發布的第1季10-Q文件分析，如果此次新增的保密持股僅為1隻股票，其投資規模相對較小，約在10億至20億美元之間。這項新投資很可能屬於波克夏所稱的「商業與工業類」股票投資組合。

根據波克夏的財報，第1季淨賣出股票，買入股票總額為32億美元，賣出總額則為47億美元，其持有的現金和美國國債總額已升至創紀錄的3330億美元。

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