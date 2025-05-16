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美股標普連4紅！道瓊漲271點 台積電ADR收黑

2025/05/16 05:40

週四美股個指數表現分歧。（彭博社）週四美股個指數表現分歧。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國和中國同意暫時削減關稅，加上美國國債殖利率下降，為股市帶來利多，美股標普500指數連續第四個交易日上漲，漲幅0.41%，道瓊工業指數上漲271.69點或0.65%，那斯達克指數表現不佳，下跌0.18%，費城半導體指數下跌0.57%，台積電ADR跌0.28%，收在194.22美元。

綜合外媒報導，上週末，美國財政部長斯科特貝森特與中國官員舉行會談，初步達成暫時削減關稅的協議，也似乎阻止短期經濟活動的下滑和通膨上升，增強投資人對股市前景的信心。標普500指數已從4月川普發起全球貿易戰引發的拋售中恢復，投資人押注華盛頓將達成協議，取消恐推高物價的高額關稅。

本週迄今為止，科技巨頭表現強勁。輝達和特斯拉本週上漲約15%，Meta上漲近9%，亞馬遜和Alphabet分別上漲超過6%和7%。本週那斯達克指數上漲6.6%，標普500上漲 4.5%，道瓊指數則上漲2.6%。

聯合健康集團傳出疑因醫療保險詐欺行為接受刑事調查，股價暴跌近11%，至5年來的最低點。重量級零售商沃爾瑪警告，儘管第一季銷售額超出預期，但由於關稅影響，本月會開始漲價，股價下跌0.5%。美股巨頭輝達週四跌0.38%，特斯拉跌1.40%，亞馬遜跌2.42%。

道瓊工業指數上漲271.69點或0.65%，收42322.75點。

那斯達克指數下跌34.49點或0.18%，收19112.32點。

S&P 500指數上漲24.35點或0.41%，收5916.93點。

費城半導體指數下跌28.28點或0.57%，收4932.45點。

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