美國科技相關ETF漲聲大 投信看好這３大領域

投信法人表示，建議優先挑選追蹤科技精選行業指數的美國科技股ETF，包括三大科技領域等。圖為美國紐約市（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年以來截至美國時間5月15日為止， 道瓊指數累計小跌0.87%、那斯達克小跌1.16%：台新投信表示，美國科技股後市漲升行情可期，建議優先挑選追蹤科技精選行業指數的美國科技股ETF，包括三大科技領域等。

台新投信表示，看好三大領域，一、硬體、儲存和周邊設備；二、軟體、通訊設備、半導體及半導體設備；三、資訊科技服務及電子設備、儀器和組件，AI硬體軟體兼備，藉以掌握美國科技股反彈行情。

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法人指出，美中關稅戰獲重大突破，美國對中國商品關稅將從145%大降至30%，為期90天，中國對美國商品的關稅將從125%降至10%，同樣為期90天，激勵美國科技股勁揚。

「台新標普科技精選ETF基金」黃鈺民表示，就長線基本面來看，進入新AI時代，軟硬體雨露均霑，分析師估計，AI爆發成長將帶動AI伺服器、AI儲存、運算訓練、互聯網、LLM授權收入等相關科技產業2023-2032年營收複合成長率高達2~6成，美國科技相關ETF後市漲升行情看好。

黃鈺民指出，關稅戰並不會改變AI的成長趨勢，DeepSeek的推出更凸顯各大企業、或國家間的AI科技角力，對於AI的投入將延續下去。

其中，低成本模型將加速AI走入生活，AI推論、應用需求提升，目光聚焦於軟體、邊緣運算、傳輸、機器人甚至衍生出的資安相關領域。Meta在4/5發佈最新開源AI模型「Llama 4」，預期隨更強大的開源AI模型發布，將推進AI應用端的發展。

台新投信指出，美國科技股4月初的大幅修正，加上股市已反應評價面與多個產業雜音，隨著中美關稅戰的緩和，配合AI商機大爆發，美國科技股後市漲升行情，將再度帶來一波多頭走勢。

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