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大同遭工程會停權3年 電力事業恐無法參與政府標案

2025/05/15 22:26

大同今晚舉辦重訊記者會。圖為策略長丁爾昆。（擷取自證交所串流平台）（記者歐宇祥攝）大同今晚舉辦重訊記者會。圖為策略長丁爾昆。（擷取自證交所串流平台）（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）策略長丁爾昆於重訊記者會中宣布，大同今日接到行政院公共工程委員會申訴審議判斷書，因工程會認定大同過往承接政府標案有失，予以停權3年，但大同尚未確認起始日；丁指出，這將限制電力事業群參與政府標案資格，將提行政救濟。

丁爾昆說明，大同於民國98年（西元2009年）承接之內政部移民署外網安全節能終端設備購置案，及99年（西元2010年）承接之陸客（中國遊客）來台線上申請平台及陸出國通關查驗系統委外建置案，兩標案構成政府採購法第101條第1項第6款之事由，予以停權3年，並將刊登政府採購公報。

唯丁爾昆強調，2標案大同都早已驗收結案，未存在其他爭議，大同並主張移民署處分違反比例原則，將循過往成功案例尋求行政救濟，以維護公司及股東權益。

值得關注的是，大同近年著力耕耘的電力事業商機許多來自政府標案，丁爾昆因此特別指出，大同營運能力正常穩定，此停權處分僅影響電力事業群投標公共領域之權利。

丁爾昆說，依據大同過往資料，台灣公共標案金額約佔電力事業群總營收50%，大同將加強民營業務拓展及大力發展海外市場與集團投資業務，目前營運及財務一切正常。

大同第一季毛利率18.44%，季增0.92個百分點、年減0.83個百分點，因去（2024）年下半年認列芙蓉大樓、去年底並認列台北市復興南路不動產處分利益，墊高上一季表現，致大同今年第一季的稅後淨利3.05億元，季減達96.06%、年減52.49%，每股稅後盈餘（EPS）0.14元。

丁爾昆指出，目前在手訂單逾210億元，能見度至2027年，未來將運用集團多產業發展優勢，期望能拓展中東、東南亞等市場，並尋求異業或同業之間策略聯盟及併購機會，以擴大營運及利基。

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