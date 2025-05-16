APEC經貿部長會議揭幕 美貿易代表坐鎮防中挖牆腳

亞太經合組織（APEC）經貿部長會議15日在南韓濟州島揭幕，美國貿易代表格里爾（圖中）親自與會。（路透）

首次上稿 5-15 22:25

更新時間 5-16 05:46

〔編譯盧永山／綜合報導〕為期2天的亞太經合組織（APEC）經貿部長會議15日在南韓濟州島揭幕，會議警告因美國實施關稅政策，今年成員國的出口幾乎零成長，並下修成員國成長預估。各國經貿部長將尋求與美國貿易代表格里爾會談，以減輕美國關稅政策的影響，而格里爾在場坐鎮，也能抑制中國爭取受美國關稅壓力國家的支持。

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由南韓主辦本屆APEC經貿部長會議，以「構築可持續的明天」為主題，呼籲共同努力，實現一個自由、開放、公平、非歧視、透明和可預測的貿易和投資環境。不過，川普重返白宮以來推出一系列關稅政策，已加劇全球貿易環境的不確定性。

APEC發布文件指出：「作為全球貿易的關鍵推動者，APEC地區經濟成長下修的幅度大於世界其他地區，主要由貿易爭端和政策不確定性所推動。」APEC表示，今年21個會員國的出口預計僅成長0.4%，遠低於去年的5.7%，並將今年成長預估由3.3%下修至2.6%。

在這次會議中，各經貿部長將尋求與美國貿易代表格里爾會談，以減輕美國總統川普關稅政策的影響，這些雙邊會議與APEC長期主張，透過多邊合作進一步深化自由貿易的目標背道而馳。

歐亞集團日本貿易主任波林（David Boling）表示，對許多經貿部長而言，確保與格里爾面對面會談，將是他們的主要目標，他們希望與格里爾會面，討論影響他們自身經濟的關稅問題，那怕是短暫的會面。

從美國的角度來看，格里爾的在場坐鎮，也可能抑制中國爭取其他受川普關稅壓力國家的支持。前南韓貿易部長、目前擔任華府智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）高級研究員的呂漢古（Yeo Han-koo）指出，美國可以利用這次機會與中國、南韓、日本、台灣和越南等多數成員國繼續貿易談判，因中國已表明不急於達成協議，可能利用這個態勢，強化其在APEC的區域貿易整合中扮演領導者的論述。

彭博報導，格里爾已與中國國商務部副部長李成鋼將於場邊會晤，這是他們上週末在日內瓦會晤，談成美中各自削減高額關稅後的再次會面。李成鋼形容與格里爾在貿易議題方面有「很好的對話」，格里爾則未回應記者的提問。

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