全聯印花集點再開跑 德國Fissler鍋具最低12折起換購

全聯福利中心與大潤發共同推出德國知名鍋具品牌「Fissler德國菲仕樂」印花集點換購活動。 （全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心超人氣的印花集點換購明天起再度登場，與大潤發共同推出德國知名鍋具品牌「Fissler德國菲仕樂」印花集點換購活動，共有5款不鏽鋼鍋具、1款鑄鐵鍋和3款鍋鏟、多用匙、鍋具收納保護墊兩入組等餐廚好物，最低換購價12折起，可望帶動整體業績成長1成。

全聯表示，消費者5月16日至9月11日期間，至全聯和大潤發實體門市，單筆消費每滿200元即贈印花一枚，此波換購5款不鏽鋼鍋具包括16公分單柄鍋、24公分不沾平底鍋、28公分不沾中式炒鍋、20公分和24公分雙耳湯鍋（含蓋），使用10枚、50枚、60枚印花或200點福利點便可加價換購，約市價12折至18折。

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近年廚房必備時髦鍋具鑄鐵鍋，本檔也有24公分的圓形琺瑯鑄鐵鍋，大容量約4.2L，雙耳設計，鍋身耐熱至約280°C，可進烤箱，限量共1萬個，市價6500元，全聯門市用500福利點加1299元，等於市價不到2折就能擁有，另有鍋鏟、多用匙和鍋具收納保護墊兩入組，使用60枚印花加70元，即可換購鍋具收納保護墊兩入組。

根據全聯統計歷年印花換購活動，最受消費者歡迎的前4名商品為鍋具、刀具、保鮮盒和小家電，從2015年推出印花換購活動起，總計換出近300萬個鍋子，足見全聯客群對實用性高的鍋具產品格外有感，整體換購量最受歡迎為2023年的瑞士百年品牌瑞康屋、2024年的法國鑄鐵鍋STAUB及MasterChef廚神當道。

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