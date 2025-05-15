1930億支持產業！卓揆感謝8大工商團體挺台電千億撥補

行政院長卓榮泰感謝8大工商團體與政府站在同一陣線，支持讓台電財務更趨健全。（記者方韋傑攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰今表示，感謝8大工商團體與政府站在同一陣線，支持讓台電財務更趨健全，1000億元撥補能讓台電財務穩健，未來電價審議委員會上更有平穩電價的理由，930億元的產業支持方案加上1000億元的台電撥補，合計是1930億元，都是支持產業。

電機電子工業同業公會（電電公會）今舉辦理監事改選，由鴻海董事長劉揚偉接下理事長一職，卓榮泰到場見證交接儀式並致詞。

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卓榮泰稱，美國總統川普4月3日公布對等關稅，全球經貿秩序巨變，面對美國關稅措施對國際貿易制度的重新洗牌，行政院也在48小時內提出產業支持方案，其中最重要一環是絕不會遺漏中小企業，不同於大型企業的自身調適能力較高，中小企業面對衝擊更需要政府加強力道支持，起初產業支持方案擬定880億元，在4100億元特別條例預算支持下，調高至930億元。

卓榮泰感謝電電公會在內的8大工商團體發出聯合聲明，籲請朝野共同支持挹注台電1000億元，可讓台電財務健全、減少舉債利息支出，促進經營順暢，未來更有助於平穩物價與電價、照顧民生，「這1000億元與930億元合起來算，所以我們應該是1930億元支持產業」。

卓榮泰表示，甫卸任的電電公會榮譽理事長李詩欽與現任理事長劉揚偉都是行政院經濟發展委員會的重要顧問，委員會上所有討論事項與決議，都會一一聽取後所有顧問的意見後，才能整合出國家現在階段與下個階段所該提前準備的各項經濟發展工作。

卓榮泰表示，未來政府與所有產業在合作共榮理念之下，共同交流產業知識、合作提升產業體質，讓國家與產業共榮。

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