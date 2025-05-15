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明台產辦理車險4大缺失 遭金管會重罰900萬

2025/05/15 19:16

保險局副局長蔡火炎表示，明台產險內部人員製作報表時，發現賠款數字異常，進而查出，賠款準備金有低估狀況。（記者王孟倫攝）保險局副局長蔡火炎表示，明台產險內部人員製作報表時，發現賠款數字異常，進而查出，賠款準備金有低估狀況。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕今天金管會對產險公司開出大罰單。金管會通過對明台產險處分案，由於該公司辦理任意汽車保險，有未決賠款準備金遲估與短估之作業缺失重大偶發事件，導致財報不實，並造成「系統性問題」，因此，開罰900萬元，也創下產險業界史上第二高罰鍰紀錄。

根據統計，史上金額第一大罰單是和泰產險遭罰1140萬元，至於安達產險也有拿過一張900萬元罰單，與明台產並列第二大。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，本案是明台產險內部人員製作報表時，發現賠款數字異常，進而查出，賠款準備金有低估狀況，保險局要求，明台產需議處失職者並提出具體有效內控改善措施。

蔡火炎指出，無論是遲估或短估，都會影響準備金數字，等於是少提了準備金；如果，以2024年財報來看，等於少提了5.75億元，這部分明台產險已補上了，財報也不用重編。

蔡火炎說明，由於2023及2024年辦理任意汽車保險，已報未付賠款準備金提存作業，未逐案依實際相關資料估算提存已報未付保險賠款，導致2024年6月底賠款準備金低估1.48億元，2024年8月底及10月底分別低估3.12億餘元及5.75億餘元。

「這顯示明台產未落實內部查核」，保險局強調，該案件是低度風險也沒列入內部稽核，這顯示明台產長期漠視內控程序。

保險局說明裁罰結果如下：

1.明台產險未決賠案之賠款預估作業，直接影響公司已報未決賠款準備金及賠款損失之認列金額，並影響公司經營績效及財務狀況之正確表達，該公司延遲估列及短估賠款情形嚴重，遍及各分公司，且管理階層未即時採取矯正措施，致該等違失持續發生，屬全面性及系統性違失，這部分缺失開罰480萬元。

2.明台產險任意車險延遲估列及短估賠款之比例甚高，除未落實執行內部查核作業外，亦未確實複核內部查核作業執行之有效性，並通盤評估未決理賠案件之賠款預估對公司財業務狀況之影響，核處罰鍰180萬元

3.明台產險於去年8月調整賠款準備金時，即已知係內部控制不良致作業缺失，未審慎檢視其嚴重性，遲至同年10月30日始辦理重大偶發事件通報，罰鍰120萬元。

4.明台產險自承因延遲估列及短估任意車險賠款，致有低估賠款準備金之情事，已嚴重影響公司財務報告之正確表達，不利掌握公司真實營運狀況，違規事實明確，核處罰鍰120萬元。

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