美國客戶提前拉貨 樺漢全年營收獲利續強

樺漢董事長朱復銓（左起）、總經理蔡能吉看好今年營運優於去年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕樺漢（6414）董事長朱復銓今日在法說會表示，2025年在手訂單已超過1800億元，下半年營運可望優於上半年，全年比重約6比4。新客戶預計自第4季貢獻30億至40億元營收，美國客戶也提前拉貨，將原訂第3季、第4季的訂單提前至上半年出貨。預期公司全年營收與毛利將穩定成長，營業利益與稅後淨利亦維持向上趨勢。

樺漢第1季營收344.65億元，季減13%、年增5.3%，毛利率21.5%，季增1.9個百分點、年增1.4個百分點，營益率4.4%，季增0.9個百分點、年增1.4個百分點，稅後淨利8.27億元，季減9.2%、年增31%，每股純益6.02元，季減9.6%、年增28.9%。

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在高毛利業務布局方面，樺漢自有的ESaaS平台目前在手訂單達272億元，出貨與進貨比值（BB值）1.4，第2季業績可望維持超過兩成的年增率，平台AI應用涵蓋機器人、邊緣運算與雲端服務，目前全球有逾540家供應商參與生態體系，分布於北美、歐洲與亞太地區。

樺漢表示，目前匯率變動約影響7%至8%獲利，但因美元、歐元等幣別計價採區域對應、採購也屬相同幣別，影響可控。若新台幣兌美元匯率低於28.5元，公司將與客戶進行漲價機制協商，預期全年獲利穩定向上。

目前樺漢於全球擁有13座製造基地，並不斷透過併購方式整合資源。旗下越南廠成立1年，營收已達80億元，新加坡據點年營收預估也可達40億元。全球設有24個物流與服務據點，可因應各地訂單變動進行自動調度與生產分配。

至於新客戶專案，雖因關稅因素重新思考製造策略，導致生產時程延後，但訂單未出現大幅縮減，仍照原計畫於下半年貢獻業績。

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